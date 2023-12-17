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Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin sağlıklı yaşam dergisi “Yakın Sağlık”ın 18’inci sayısı yayımlandı

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Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin sağlıklı yaşam dergisi “Yakın Sağlık”ın 18’inci sayısı yayımlandı
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin sağlıklı yaşam dergisi “Yakın Sağlık”ın 18’inci sayısı yayımlandı

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin sağlıklı yaşam dergisi “Yakın Sağlık”ın 18’inci sayısı yayımlandı

Sağlık konusundaki en güncel bilgileri, tedavi yöntemlerini, tıp dünyasındaki son yenilikleri ve hayatı kolaylaştıracak sağlıklı yaşam önerilerini okuyucularıyla buluşturan “Yakın Sağlık” dergisinin 18’inci sayısı yayımlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’nin uzman hekimleri tarafından kaleme alınan zengin içeriği ile Yakın Sağlık, ücretsiz olarak okuyucularıyla buluşuyor. Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan derginin on sekizinci sayısında; kışa uygun beslenme, kanser ile beslenme arasındaki ilişki, çalışan kalbe bypass, akran zorbalığı, kardiyak MR, okullarda dikkat edilmesi gereken hijyen alışkanlıkları, kulaklık kullanımında dikkat edilmesi gerekenler gibi pek çok konu hakkında okuyucularına rehberlik ediyor. Yakın Sağlık aynı zamanda; kültür sanat, otomobil ve gezi sayfalarıyla da okuyucularına eğlenceli içerikler sunuyor.

18’inci sayıda öne çıkanlar...

“Yakın Sağlık”ın 18’inci sayısında pek çok konu ele alınıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin Almanya merkezli akreditasyon kuruluşu TEMOS’tan aldığı akreditasyon süreci ile ilgili bilgiler okuyucuya aktardı. Bunun yanında; Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Burak Akdöner’in bağımlılığın günlük hayata etkileri, artış nedenleri ve bu konuda alınması gereken önlemleri aktarırken; Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Pratisyen Hekim Dr. Ersen Ceylan ise birçok kişinin hayata yeniden tutunmasını sağlayan “Yoğun Bakım Üniteleri” hakkında bilgiler paylaştı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi Uzman Klinik Psikolog Deniz Aykol Ünal, her iki gençten birinin akran zorbalığına uğradığının altını çizerek, bu durumu erken fark etme süreçleri ve bu tür durumlarla başa çıkma yolları hakkında ipuçları veriyor.

Dergide yer alan kültür sanat, otomobil ve gezi bölümlerinde; Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan Kıbrıs Araba Müzesi’nin sahip olduğu 100 yaşını geçen asırlık otomobiller ile Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi’nde görebileceğiniz Kıbrıs’ın 250 milyonluk jeolojik geçmişi okuyucularla buluşuyor.

Okuyucuları ile ücretsiz buluşan Yakın Sağlık Dergisi’ni, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin web sitesinden online olarak okumak da mümkün.

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