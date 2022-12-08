Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC'nin en iyi, Türkiye'nin en iyi 5'inci üniversitesi!

Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu AD Scientific Index, “Dünyanın En İyi Üniversiteleri 2023” listesini açıkladı. Listede, KKTC’nin en iyi üniversitesi olarak yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye genelinde 5’inci sırada yer alırken Avrupa’da ise 3.492 üniversite arasında 408’inci sırada yer aldı.

Uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu AD Scientific Index, dünyanın en iyi bilim insanları ve üniversitelerini sıraladığı “Dünyanın En İyi Üniversiteleri 2023” listesini açıkladı. Geçen yıl dünya genelinde 15.175 üniversitenin değerlendirildiği listede bu yıl, dünyadaki 19.521 üniversite, akademik performanslarına göre sıralandı. Listede; Avrupa’dan 3.492, Türkiye’den 256, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ise 10 üniversite yer aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC’nin açık ara en iyi üniversitesi olarak yer aldığı listede, Türkiye genelinde 5’inci, Avrupa’da ise 408’inci sırada yer aldı.

Google Scholar verileri baz alınarak, üniversite ve bilim insanlarının son beş yıllık akademik yayın ve atıf performanslarının değerlendirildiği liste, h-index ve i10 index kriterlerinin yıllık, beş yıllık ve toplam değerlerinin analiz edilmesiyle oluşturuldu.

Yakın Doğu Üniversitesi’nden iki isim dünyanın en iyi ilk 500 akademisyeni arasında!

AD Scientific Index’in dünyanın en iyi üniversitelerini sıraladığı listede aynı zamanda 1.192.235 bilim insanı da akademik performanslarına göre değerlendirildi. KKTC’nin en iyi akademisyenlerinin sıralandığı listeye ise Yakın Doğu Üniversitesi damga vurdu. KKTC’nin en iyi ilk 10 akademisyeninin 9’u; en iyi ilk 20 akademisyeninin ise 15’i Yakın Doğu Üniversitesi’nden yer aldı.

KKT’nin en iyi ilk iki akademisyeni olarak gösterilen Yakın Doğu Üniversitesi’de “Yüksek Enerji Fiziği” çalışmalarıyla ön plana çıkan Prof. Dr. İsa Dumanoğlu ve fizikçi Prof. Dr. Kerem Cankoçak aynı zamanda dünyanın en iyi ilk 500 akademisyeni arasında yer aldı. Prof. Dr. Dumanoğlu, Prof. Dr. Cankoçak ve Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden Prof. Dr. Kemal Hüsnü Can Başer KKTC’nin en iyi ilk üç akademisyeni olarak gösterildi.

AD Scientific Index’in en iyi bilim insanları sıralamasında Yakın Doğu Üniversitesi’nden 177 isim yer alırken, bunlardan üç isim dünya sıralamasında en iyi yüzde 2’lik dilimde; 16’sı en iyi yüzde 10’luk dilimde; 25’i ise en iyi yüzde 20’lik dilimde yer aldı.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Gücünü; bilimsel üretim, ARGE, sanat ve teknolojiden alan eğitim vizyonumuz; üniversitemizi ve ülkemizi dünya sıralamalarında üst sıralara taşımaya devam edecek.”

Geçen hafta ODTÜ URAP’ın yayımladığı “Dünya Üniversiteler Sıralaması 2023”te, Yakın Doğu Üniversitesi’nin KKTC’nin en iyisi ve Türkiye’nin en iyi ikinci vakıf üniversitesi olarak yer aldığını hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Önemli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından AD Scientific Index’in verilerinin de aynı sonuçları teyit etmesinden büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.

Alınan sonuçların, uzun soluklu bir vizyonun ve çalışmanın sonucu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Gücünü; bilimsel üretim, ARGE, sanat ve teknolojiden alan eğitim vizyonumuz; üniversitemizi ve ülkemizi dünya sıralamalarında üst sıralara taşımaya devam edecek” ifadesini kullandı. Prof. Dr. Günsel, bu başarıda büyük pay sahibi olan Yakın Doğu Üniversitesi akademisyenlerini tebrik etti.

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