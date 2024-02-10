Yakın Doğu Üniversitesi’nde 5 fakülte ve 2 meslek yüksekokuldan mezun olan 176 öğrenci daha diplomalarını aldı

Yakın Doğu Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu devam ediyor. Düzenlenen ilk törende 5 fakülteden mezun olan 175 öğrenci mezuniyet coşkusu yaşarken; ikinci törenle Yakın Doğu Üniversitesi’nin İktisadi ve İdari Bilimler, Turizm, İlahiyat, Hukuk ve İletişim fakülteleri ile Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olan 176 öğrenci daha büyük bir coşku ile keplerini attı.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törene; Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Zihni Eyüpoğlu, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nesrin M. Bahçelerli, İlahiyat Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez, Hukuk Fakültesi Dekan Vekili ve Adalet Meslek Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Yeter Tabur , Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Ayhan Dolunay ile akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü Öğretim Görevlisi İlyas Abdulline’nin müzik dinletisi ile devam etti.

Törenin açılış konuşmalarını; Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Ayhan Dolunay ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Zihni Eyüpoğlu gerçekleştirdi. Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Kamu Yönetimi mezunu Burke Cenkçiler Türk öğrenciler adına, Bankacılık ve Muhasebe mezunu Isaac Nnamdı Okwumuo ise uluslararası öğrenciler adına konuşma yaptı. Lisansüstü mezunları adına ise Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı mezunu Godwin Aıgbokhai konuştu.

Prof. Dr. Mustafa Kurt: “Mükemmelliğe ulaşmak için çaba göstermenizi, en yüksek etik standartları korumanızı ve eylemlerinizin sonuçlarıyla bağlantılı olduğunu fark etmenizi diliyorum.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, konuşmasına, tarih boyunca akademisyen ve liderlere rehberlik eden iki temel ilkenin kalite ve etik olduğunu vurgulayarak başladı. Prof. Dr. Kurt; “Kalite, mükemmelliğin en belirgin özelliğidir ve yaptığımız her şeyde kusursuzluk arayışını içerir. Kaliteye olan bağlılık, detaylara dikkat, özveri ve sürekli iyileştirme çabasını gerektirir. Eylemlerimize ve kararlarımıza rehberlik eden ahlaki pusula olan etik ise toplumun dokusunun temelidir. Etik ilkeleri desteklemek, cesaret, dürüstlük ve zorluklar karşısında bile doğru olanı yapma konusunda kararlı bir bağlılık gerektirir” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Mustafa Kurt mezunlara seslenerek, “Sevgili mezunlar, gelecekteki tüm çabalarınızda kalite, etik ve nedensellik ilkelerini somutlaştırmanızı öneriyorum. Mükemmelliğe ulaşmak için çaba göstermenizi, en yüksek etik standartları korumanızı ve eylemlerinizin sonuçlarıyla bağlantılı olduğunu fark etmenizi diliyorum” dedi.

Prof. Dr. Şerife Zihni Eyüpoğlu: “Kazandığınız bilgi ve becerileri kullanarak olumlu değişimlere öncülük edin.”

Yükseköğrenim sürecinin bir çok zorlu kademelerden oluştuğunu belirten Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Zihni Eyüpoğlu ise “Bu zorluklar, sizi dirençli, zeki ve yetenekli bireyler haline getirdi. Birçok sınav, araştırma projesi, sunum, ödev ve uykusuz gece boyunca karşılaştığınız her zorluk, sizi daha güçlü ve daha bilgili kıldı. Bu yolculuk, sadece bilgi edinmekle kalmadı; aynı zamanda kişisel bir büyüme süreci oldu” dedi.

Başarının yalnızca bireysel başarılarla sınırlı olmadığını vurgulayarak, aynı zamanda sahip olunan bilgi ve becerileri topluma faydalı şekilde kullanmanın da önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Şerife Zihni Eyüpoğlu, “Kazandığınız bilgi ve becerileri kullanarak olumlu değişimlere öncülük edin. Etik ve sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmek için çaba gösterin” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Ayhan Dolunay: “Eğitim hayatınız burada sona ermiyor; hayat boyu öğrenmeye devam edin, cesaretli olun ve topluma olumlu bir etki yapmak için çalışın.”

Konuşmasında Yakın Doğu Üniversitesi’nin; akademik, bilimsel ve sanatsal başarılarına değinerek başlayan Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Ayhan Dolunay, “Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü, dünyanın en büyük dokuzuncu müzesi olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve saygın bir konuma sahip Büyük Kütüphanelerimiz ile sanatsal ve bilimsel zenginliklere ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda Yakın Doğu Üniversitesi, eğitim kalitesiyle dünya genelinde ilk 50 üniversite arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.

“Sevgili mezunlar; sizler bu eğitim sürecinde hızla değişen dünya şartlarına başarılı bir şekilde ayak uydurarak, bilgi ve becerilerinizle bu değişimin temsilcileri oldunuz” ifadelerini kullanan Doç. Dr. Ayhan Dolunay, “Mezunlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Azim, direnç ve tutkunuz sizi bu önemli dönüm noktasına taşıdı. Eğitim hayatınız burada sona ermiyor; hayat boyu öğrenmeye devam edin, cesaretli olun ve topluma olumlu bir etki yapmaktan çekinmeyin” dedi.

Burke Cenkçiler: “Yakın Doğu Üniversitesi mezunu olarak, şimdi ayaklarımız yere daha sağlam basıyor ve geleceğe daha hazır ve güvende adım atıyoruz.”

Türk öğrenciler adına duygularına dile getiren Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi mezunu Burke Cenkçiler, “Uzun bir eğitim yolculuğunu başarıyla tamamladık. Bu kişisel serüven, zaman zaman zorlayıcı olsa da bir o kadar keyifli, öğretici ve geliştirici oldu. Yakın Doğu Üniversitesi mezunu olarak, şimdi ayaklarımız yere daha sağlam basıyor ve geleceğe daha hazır ve güvende adım atıyoruz” dedi.

Eğitim hayatı boyunca her zaman destek olan ailesine ve hocalarına teşekkür eden Cenkçiler, “Sağladığınız sınırsız sevgi ve imkanlar için size tekrar teşekkür etmek istiyorum. Yakın Doğu Üniversitesi'nden mezun olmak, ayrıcalıklı bir deneyim ve büyük bir gurur kaynağı” ifadelerini kullandı.

Isaac Nnamdi Okwumuo: “Yeni öğrenme ortamına adapte olurken farklı kültürlerden gelen harika insanlarla etkileşimde bulundum.”

Uluslararası mezunlar adına konuşan Isaac Nnamdi Okwumuo, öğrencilik döneminin zorlu fakat bir o kadar da eğlenceli geçtiğini belirterek, “Yeni öğrenme ortamına adapte olurken farklı kültürlerden gelen harika insanlarla etkileşimde bulundum. Ara ve final sınavları için hazırlanırken uzun uykusuz geceler geçirdim. Bu benim için garip bir deneyimdi, ancak hızla uyum sağladım” dedi.

“Gurur duyulacak bir şey var: Kaliteli bir eğitim aldık. Yüksek akademik mükemmelliğe sahip olduk ve eğitimimiz sadece bir diploma ile sınırlı değil” diyen Isaac Nnamdi Okwumuo, “Eğitimin gerçek değeri, diploma kadar topluma pozitif etki yapma yeteneğimizdedir. Ne yaparsanız yapın, en iyi yeteneklerinizle yapın. Kendimize inanarak, karşılaştığımız tüm zorlukların üstesinden geleceğimize inanıyorum” dedi.

Godwin Aigbokhai: “Hep birlikte daha iyisini başaralım, ve önemlisi kendi disiplinimizin dünyaya farklı bir bakış açısı sunmasına öncülük edelim.”

Lisansüstü mezunları adına konuşan Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı mezunu Godwin Aigbokhai, “Bu yolculukta önemli olan, kim olduğumuzdur. En yüksek notlar ve akademik ödüller sadece bizim kimliğimizin birer yansımasıdır. Engeller, sadece kimliğimizi daha da güçlendiren basamaklardır” dedi.

Godwin Aigbokhai, Michael Jordan’nın “Engeller sizi durdurmamalı. Bir duvara çarparsanız, vazgeçmeyin. Nasıl tırmanacağınızı, yada etrafından nasıl dolanacağınızı bulun” sözlerini alıntalayarak, “Hayatınızdaki her yeni basamak yeni başarılar için bir fırsattır” dedi.