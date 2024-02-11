Yakın Doğu Üniversitesi’nde 680 öğrencinin diplomalarını aldığı mezuniyet törenleri büyük bir coşkuyla tamamlandı

​​​​​​​Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen üçüncü ve son törenle Spor Bilimleri, Mimarlık, Hemşirelik, Sağlık Bilimleri, Eczacılık ve Tıp fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan 169 mezun diplomalarını

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen üçüncü ve son törenle Spor Bilimleri, Mimarlık, Hemşirelik, Sağlık Bilimleri, Eczacılık ve Tıp fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan 169 mezun diplomalarını aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde 2023-2024 güz döneminde mezun olma hakkı kazanan 680 öğrenci düzenlenen törenlerle kep atarak yeni yaşamlarına ilk adımlarını attı. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen üç törenle diplomalarını alan mezunlardan 520’si lisans ve ön lisans, 160’ı ise lisansüstü eğitimlerini tamamlamanın mutluluğunu yaşadı.

Düzenlenen üçüncü ve son törenle Yakın Doğu Üniversitesi’nin Spor Bilimleri, Mimarlık, Hemşirelik, Sağlık Bilimleri, Eczacılık ve Tıp fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun 169 mezunu diplomalarını aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören yoğun katılımla gerçekleşti. Törene; Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan ile Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ümran Dal, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zihni Turkan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adile Öniz Özgören, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Aslı Aykaç başta olmak üzere akademisyenler, öğrenciler, mezunlar ve aileleri katıldı.

Törenin açılış konuşmalarını ise; Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zihni Turkan ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu gerçekleştirdi. Türk öğrenciler adına Hemşirelik Fakültesi mezunu Mehmet Aygül, uluslararası öğrenciler adına ise Eczacılık Fakültesi mezunu Joy Oluwatofunmi Ibiyemi duygularını dile getirdi.

Doç. Dr. Murat Tüzünkan: “Sizleri, sorumluluklarınızın farkında olan ve toplumu şekillendirme cesaretiyle donanmış genç yetişkinler olarak mezun etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, “Bugün sizleri, yeni yaşamlarınıza uğurlamanın gururunu yaşıyoruz” sözleri ile başladığı konuşmasına, “Artık elde ettiğiniz bilgi ve deneyimleri uygulama zamanı geldi. Sizleri, sorumluluklarınızın farkında olan ve toplumu şekillendirme cesaretiyle donanmış genç yetişkinler olarak mezun etmekten büyük mutluluk duyuyoruz” ifadeleri ile devam etti.

“143 ülkeden öğrencisi bulunan uluslararası bir kampüs üniversitesinden mezun oldunuz. Bugün mezuniyet törenimize de yansıyan bu kültürel çeşitlilik, öğrencilerimize küresel bir perspektif kazandırırken, farklı kültürler arasında anlayış ve iş birliği geliştirme fırsatı sunuyor. İnanıyorum ki; kendi alanlarında, yetkin kadrolarımızdan edindikleri mesleki donanımın yanında; içerisinde yetiştikleri bu zengin çeşitlilik mezunlarımızın en büyük ayrıcalıklarından biri olacak” diyen Doç. Dr. Murat Tüzünkan, “Her birinizle ayrı ayrı gurur duyduğumuzu bilmenizi istiyorum. Burada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir eviniz ve aileniz olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Hepinizi bir kez daha tebrik ediyor, başarılı bir gelecek diliyorum. Yolunuz açık olsun” dedi.

Prof. Dr. Zihni Turkan: “Sevgili mezunlarımız, sizlerin mesleki ve sosyal yaşamlarınızda başarılı olacağınıza olan inancımız tam.”

Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zihni Turkan ise “Bugün, yaşamınızın yeni bir döneminin başlangıcındasınız. Mutluluğunuzu paylaşıyor ve sizlerle gurur duyuyoruz” dedi. Ailelere de seslenen Prof. Dr. Turkan, “Sevgi ve özveri ile büyüttüğünüz çocuklarınızın başarılarıyla gururlanma zamanı. Sizi içtenlikle kutluyoruz” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin; bilim, sanat ve sporun sınırlarını genişleten, özgürlükçü, toplumsal gelişime öncülük eden, evrensel değerlere sahip bir üniversite olduğunun altını çizen Prof. Dr. Zihni Turkan, “Sevgili mezunlarımız, sizlerin mesleki ve sosyal yaşamlarınızda başarılı olacağınıza olan inancım tam. Yolunuz ve bahtınız hep açık olsun” dedi.

Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu: “Mutluluk bir yaşam amacı değildir, ancak hayattan en iyi şekilde keyif almaya çalışmalısınız.”

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu ise konuşmasına, “Sevgili mezunlar, yıllar süren çaba ve özverinin nihayet meyvesini verdi” sözleri ile başladı.

Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu, “Mutluluk bir yaşam amacı değildir, ancak hayattan en iyi şekilde keyif almaya çalışmalısınız. Her zaman dürüstlükle ve etik değerlerle saygı gösterin. Güçsüzlere ve ihtiyaç sahiplerine önem veren, tüm canlılara ve çevreye önem veren, elde ettiği sonuçlarla gurur duyan biri olun” ifadelerini kullandı.

“İnandığınız şeyin peşinden yürüyün, başarısızlıklardan korkmayın ve risk almaktan çekinmeyin.. Eğer başarılı olursanız bu harika. Başarısız olursanız bundan ders çıkarın! Bu yaklaşım, her durumda kazanmanızı sağlayacak” sözleri ile mezunlara seslenen Prof. Dr. Tiryakioğlu “Yolculuğunuza devam edin, kendinize daha iyi bir dünya kurun” dedi.

Mehmet Aygül: “Yolculuğumuzu, bilimin ışığında ve Atamızın izinde devam ettireceğiz.”

Türk mezunlar adına konuşan Hemşirelik Fakütesi mezunu Mehmet Aygül ise “Bugün, uzun ve zorlu eğitim yolculuğumuzun sonunda, geleceğin kapılarını aralıyoruz. Üniversitemizden ayrılmanın burukluğunu taşısak da mesleğimize kavuşmanın coşkusunu yaşıyoruz. Bizler, sadece bir meslek sahibi olmakla kalmadık, aynı zamanda ülkemizde ve dünyada saygın bir kimlik kazandık” dedi

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse, bilimi seçin” sözüne atıf yapan Aygül, “Yolculuğumuzu, bilimin ışığında ve Atamızın izinde devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Joy Oluwatofunmi Ibiyemi: “Her birimiz, Yakın Doğu Üniversitesi’nde benzersiz deneyimler yaşadık.”

Eczacılık Fakültesi mezunu Joy Oluwatofunmi Ibiyemi ise “Bugün hayatımızın en önemli dönüm noktalarından birini kutluyoruz. Başarılarımız, sadece bireysel parlaklığımızın bir kanıtı değil, aynı zamanda ailelerimizin sürekli teşviki ve desteğinin bir yansımasıdır” dedi.

Beş yıllık eğitim sürecinde unutulmayacak birçok anılar biriktirdiğini söyleyen Joy Oluwatofunmi Ibiyemi, “Her birimiz, Yakın Doğu Üniversitesi’nde benzersiz deneyimler yaşadık. Artık, geleceğimizi şekillendirmek, başarılı olmak için gereken yeteneklere, bilgiye ve deneyime sahip olarak yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.