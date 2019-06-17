  • BIST 92.049
  • Altın 253,257
  • Dolar 5,8624
  • Euro 6,5891
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde Okuma Yazmaya Hazırlık Semineri Gerçekleştirildi

» »
Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YABEM) ve Atatürk Eğitim Fakültesi işbirliği ile “Okuma Yazmaya Hazırlık Semineri” başlıklı kısa dönemli eğitim ve sertifika programı düzenlendi.
Yakın Doğu Üniversitesi’nde Okuma Yazmaya Hazırlık Semineri Gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İletişim Fakültesi Turuncu Salon’da Doç. Dr. Ayten Düzkantar tarafından gerçekleştirilen seminerde, erken çocukluk döneminde akademik becerilerin öğrenilmesi, okuma yazma becerilerinin geliştirilmesi ile özel gereksinimli öğrencilere ve öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların sorunları ele alındı.

Seminer, veliler, okulöncesi öğretmenleri ve öğretmen adayları tarafından büyük ilgi gördü.

Akademik Beceriler Geliştirilmesine Erken Çocukluk Döneminde Başlanmalı…

Çocukluğun temel atma dönemi olduğuna değinen Doç. Dr. Ayten Düzkantar, akademik becerilerin öğrenilmesine okul döneminde başlanacağı düşüncesinin yanlış olduğunu ve sanılanın aksine akademik becerilerin alt yapısının erken çocukluk döneminde kazanıldığını ifade etti.

Okul döneminin okuma ve yazmanın öğretildiği dönem olduğunu ifade eden Doç. Dr. Düzkantar, erken çocukluk döneminde akademik becerilerin öğrenilmesini kolaylaştıran edinimler ve bu edinimlerin gecikmesinde alınması gereken önlemlerden söz etti. Okuma yazmaya analitik bakarak öğrenilebilmesi için ön koşul becerilerin belirlenmesini vurgulayan  Doç. Dr. Düzkantar, bu becerileri çocuklara eğlenceli bir biçimde öğretmenin gerekliliğini vurgu yaptı. Çocukların oynarken eğlenerek öğrendiğini de dile getiren Doç. Dr. Düzkantar, okuma ve yazma becerilerinin sadece çizgi çizmek ve harfleri seslendirmekten ibaret olmadığını belirtti. Doç. Dr. Ayten Düzkantar seminerde, okuma ve yazmanın öğrenilmesinde güçlük yaşayan çocukların sorunlarının çözümüne yönelik öneriler de sundu.

Okulöncesi Dönemde Çocukların Okuma Yazma Sorunları ve Çözüm Yolları İrdelendi…

Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hürsen de, çocukların okuma ve yazma becerilerinin gelişimine yönelik gerçekleştirilen seminerde, mevcut sorunların da tartışıldığını söyledi. Velilere yönelik rehber niteliği taşıyan seminerin, öğretmen ve öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerine de katkı sağladığını ifade eden Doç. Dr. Hürsen, okuma yazma becerilerini kazandırma konusunda yapılan hatalara da değinildiğini, katılımcıların birbirleriyle deneyimlerini paylaşma fırsatı bulduklarını ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yakın Doğu Koleji'nde Dans Şöleni coşkusu13 Haziran 2019 Perşembe 15:53
  • Yakın Doğu Üniversitesi’nde Deneysel Hayvan Modelleri Kursu düzenlendi13 Haziran 2019 Perşembe 14:43
  • “Kırgızistan Sanatçıları Resim Sergisi” Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz tarafından açılacak.13 Haziran 2019 Perşembe 10:26
  • Özbekistan Sanatçıları Resim Sergisi” Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açılacak12 Haziran 2019 Çarşamba 16:32
  • Batukhan Baimen’nin Baskı Resim Sergisi Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel tarafından açıld12 Haziran 2019 Çarşamba 15:40
  • YDÜ Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı 2019-2020 Öğretim Yılı İçin Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora başvuruları başladı12 Haziran 2019 Çarşamba 15:37
  • Muhammad Fazilov İle Murod Fazilov’un resim sergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı11 Haziran 2019 Salı 17:06
  • “Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi”, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açılacak11 Haziran 2019 Salı 17:00
  • Yakın Doğu Koleji'nin üstün IELTS başarısı10 Haziran 2019 Pazartesi 16:11
  • Baskı Resim Sergisi Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel tarafından açılacak10 Haziran 2019 Pazartesi 15:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti