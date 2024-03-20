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Yakın Doğu Üniversitesi’nden “Kampüste Yaşam” Temalı Ödüllü Fotoğraf Yarışması

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Yakın Doğu Üniversitesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi iş birliğiyle düzenlenen “Kampüste Yaşam” fotoğraf yarışması için başvurular devam ediyor.
Yakın Doğu Üniversitesi’nden “Kampüste Yaşam” Temalı Ödüllü Fotoğraf Yarışması

Yakın Doğu Üniversitesi’nin ödüllü fotoğraf yarışması “Kampüste Yaşam” için başvurular devam ediyor

Yakın Doğu Üniversitesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi iş birliğinde düzenlenen “Kampüste Yaşam” fotoğraf yarışması için başvurular devam ediyor. “İnsan ve Yaşam”, “Doğal Hayat”, “Sanat”, “Çevre ve Mimari Yapılar” temalarıyla düzenlenen yarışma herkesin katılımına açık olarak düzenleniyor. Jüri değerlemesi ile dereceye girecek eser sahipleri çeşitli ödüllerin yanında “Başarı Belgesi” almaya hak kazanacak.

Bütün profesyonel ve amatör fotoğrafçıların katılımına açık olarak düzenlenen fotoğraf yarışmasının jürisinde; Yakın Doğu Oluşumu Müzeler Daire Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Erdoğan Ergün, Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gökhan Okur ile fotoğraf sanatçıları Mehmet Gökyiğit, Gazi Yüksel ve Buket Özatay yer alıyor.

Ödüllü yarışmada seçkiye giren eserler de sanatseverlerle buluşacak

Jüri değerlendirmesi sonucunda birinci olacak isim Mimoza Otel’de iki kişilik bir gece konaklama kazanacak. Yarışma ikincisi, Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulesi’nden iki aylık üyelik, üçüncü ise Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde Standart Panel Check-up hakkı kazanacak. Ayrıca dereceye girerek “Başarı Ödülü” sahibi olacak isimlere başarı belgesi de verilecek. Jürinin değerlendirmesi ile sergilenmeye hak kazanan eserler de Nisan ayı içerisinde Kıbrıs Modern Sanat Müzesi tarafından düzenlenecek sergi ile sanatseverlerle buluşacak.

Son başvuru tarihi 29 Mart!

Yakın Doğu Üniversitesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi iş birliğinde düzenlenen “Kampüste Yaşam” temalı fotoğraf yarışmasına her katılımcı 5 eserle başvurabilecek. Katılımcılar, başvuru formu ile birlikte 35×50 santimetre boyutlarında, 300 dpi çözünürlükte olması gereken eserlerini 29 Mart 2024 tarihine kadar ydu.yarisma@neu.edu.tr adresine göndererek yarışmaya başvuruda bulunabilecek.

Yarışma ile ilgili detayı bilgi, şartname ve katılım formuna neu.edu.tr/kampuste-yasam/fotograf-yarismasi/ adresinden ulaşılabiliyor.

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