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Yanardağ patladı, binlerce kişi kaçıyor

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Filipinler'de lav nehirleri nedeniyle binlerce kişi kaçıyor.
Yanardağ patladı, binlerce kişi kaçıyor

Filipinler'in başkenti Manila’daki ülkenin en aktif yanardağı Mayon’un eteklerindeki lav akıntıları sebebiyle bölgedeki yüksek risk alanında “zorunlu tahliyeler” sürüyor.

Filipinler’deki 24 aktif volkandan biri olan Mayon Yanardağı’nın güney yamacında dün gece yoğun lav akıntıları başladı. Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), yanardağ faaliyetinin şiddetlenmesi durumunda alarm seviyesinin yükseltildiğini bildirdi.

Enstitü, tahliye bölgesinin genişletilebileceğini ve halkın acil durum sığınaklarına tahliyesi için hazırlanmaları uyarısında bulundu. Albay eyaletinin başkenti Legazpi’den 14 kilometre uzakta bulunan Mayon Yanardağı’nın 6 kilometre çevresinde yaşayan halkın zorunlu tahliyesi yapıldı.

Yasak olmasına rağmen bölgede tarımla uğraşan köylüler yaşıyor. Yüksek risk alanından çiftlik hayvanları da tahliye ediliyor. Patlama ihtimaline karşı yanardağ çevresinde alarm seviyesi 5 seviyeli sistemde 3’e çıkarılmıştı. 3’üncü seviye, düşük şiddetli depremler, güçlü buhar ve kül patlamaları, lav akıntıları uyarısını içeriyor.

Mayon Yanardağı, 2018’de patlayarak on binlerce kişinin evlerini terk etmesine neden olmuştu. Filipinler, Pasifik’te “Ateş Kuşağı” olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattı üzerinde bulunuyor.

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