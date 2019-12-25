Kaynar sıvılardan haşlanma, kimyasal yanıklar, elektrik yanıkları, ateşle temas ve aşırı güneşe maruz kalma sonucunda oluşan yanıklar çok fazla acı verici olabilir. Peki, yanık acısına ne iyi gelir? 1. derece yanık tedavisi nasıl yapılır? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

YANIK ÇEŞİTLERİ

Birinci derece yanıklar: Bu tip yanıkta sadece üst katman etkilenmekte olup evde tedavisi mümkündür. Sadece deride kızarıklık olarak görülür.

İkinci derece yanıklar: Yanığın alt katmanlara geçmesi ve kan damarları ile örtü dokusunun zarar görmesi durumudur. Su kabarcıklarının oluştuğu bu yanıkta tıbbi yardım gerekse bile evde müdahale yapılabilir.

Üçüncü derece yanıklar: Bu yanıklarda, yara derinin tüm katmanlarına geçer. Deride beyaz renk oluşur ve şiddetli ağrı yapar. Uzman bir sağlık personeli tarafından tedavisinin yapılması gerekir.

Dördüncü derece yanıklar: Yanığın kas veya kemik dokusuna kadar derin dokuları etkilemesi durumudur.

1. DERECE YANIK TEDAVİSİ

Birinci derece yanıklar, üst derece yanıklar kadar ciddi olmasa da, çok fazla acı verebilir ve uygun şekilde tedavi edilmezse iz bırakabilir. Birinci derece yanıkları tedavi etmek için dermatologlar aşağıdaki önerileri tavsiye eder:

Yanığı hemen çok soğuk olmayan musluk suyuna tutun veya kompresler uygulayın. Bunu yaklaşık 10 dakika veya ağrı geçene kadar yapın.

Bir enfeksiyona neden olabileceğinden yanıklara merhem, diş macunu veya tereyağı uygulamayın. Topikal antibiyotik kullanmayın.

Yanık sonucunda kabarcıklar oluşursa, yanık alanını yapışmaz steril bir bandajla kapalı olarak tutun ve kendi başlarına iyileşmelerine izin verin. Kabarcıkları sakın patlatmayın.

Asetaminofen veya ibuprofen ağrıyı hafifletmeye ve iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir.

Yanık iyileştikten sonra, gölgede kalmaya özen gösterin. Koruyucu kıyafetler giyerek veya suya dayanıklı geniş spektrumlu bir güneş koruyucu uygulayarak alanı güneşten koruyun. Bu, yanıktaki kızarıklık özellikle de koyu ten rengi olanlarda bazen haftalarca devam edeceğinden, yara izini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

Evde birinci derece bir yanık tedavisi için yapabileceklerinizden bazıları ise şunlardır:

Patates

Küçük cilt yanığı oluştuysa patatesin bu yanıkları tedavi edici özelliği vardır. Rendelenmiş patates suyunu sıkın ve yanık olan bölgede 15 dakika bekletin.

Hindistan cevizi yağı

Hindistan cevizi yağı, E vitamini, laurik asit ve kaprilik asit içerdiği için yanık bölgeyi hızlı bir şekilde tedavi eder.

Elma sirkesi

Enfeksiyon önleme ve antiseptik özelliği nedeniyle elma sirkesi bu tür yanıkların tedavisinde önemli bir rol oynar. Yanık bölgesine elma sirkesiyle saat başı tekrar eden pansuman yapın

Çay

Birinci derece yanıklarda soğuk su ve çay karışımı kullanılabilir. Siyah çay poşetini birkaç dakika soğuk suda bekletin. Sonrasında yanık bölgede çok bastırmadan uygulayabilirsiniz.

Yumurta beyazı

Yumurtanın beyazı yanık sonrası oluşan ağrıyı hafifletir. Ağrı kesici etkisinin yanı sıra yanık bölgesinde iz kalmasını da önler, ancak çok çabuk kuruduğu için devamlı olarak tazelenmesi gerektiğini unutmayın.