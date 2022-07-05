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Yanlışlıkla hesabına maaşının 330 katı yatan işçi kayıplara karıştı

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Şili’de, yanlışlıkla maaşının 330 katı para ödenen bir işçi kayıplara karıştı.
Yanlışlıkla hesabına maaşının 330 katı yatan işçi kayıplara karıştı
Fotoğraf: wise.com

Başkent Santiago’da, ‘Consorcio Industrial de Alimentos’ adlı et üretimi yapan şirkette çalışan kişiye mayıs ayında maaş olarak 165 milyon 398 bin 851 peso (2 milyon 980 bin 934 lira) ödendi. Bu, 500 bin peso (9 bin 13 lira) olan maaşının 330 katına eşdeğer.

Şirket yönetimi, bordrodaki bir hata nedeniyle fazla ödeme yapıldığını farketti. İnsan kaynakları, söz konusu çalışandan bankaya gidip parayı iade etmesini istedi. O da ertesi gün söylediklerini yapacağını belirtti ancak fazla yatan parayı iade etmedi, şirketten gelen telefon ve e-postaları yanıtsız bıraktı. Sonra da avukatı aracılığıyla istifa mektubunu iletti.

Çalışanın peşine düşen şirket o günden sonra izini bulamadı. Bunun üzerine çalışandan şikayetçi oldu.

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