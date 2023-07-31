Yapay zeka, 2030’a kadar 4 mesleğe egemen olacak

Hızla gelişen yapay zeka ve otomasyon teknolojisi son dönemde iş dünyasının birçok alanında yükselen trend haline geldi.

Yapay zekanın yakın zamanda birçok işi insanların elinden alacağına yönelik tartışmalar sürerken dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinden McKinsey Global Institute, 2030’a kadar robotların egemenliğine geçecek 4 mesleği sıraladı.

Dünyadaki ekonomik eğilimleri inceleyen McKinsey Global Institute, yeni yayınlanan çalışmasında, gelecek yıllarda ABD’de istihdamın teknolojiden önemli ölçüde etkileneceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, ABD’de 2030’a kadar yaklaşık 12 milyon çalışan işlerine azalan talep nedeniyle yeni meslekler bulmak zorunda kalacak.

Son birkaç yıldır başta ABD olmak üzere birçok ülkede, çalışanların daha iyi ücret ve iş-yaşam dengesi arayışıyla tetiklenen ve “Büyük İstifa” olarak adlandırılan iş değiştirme dalgası yaşanıyor. Ancak McKinsey araştırmacıları, milyonlarca kişinin 2030’a kadar istemeden iş değiştirmek zorunda kalacağı tahmininde bulundu. Bu kişilerin yaklaşık 9 milyonu tamamen yeni sektörlerde yeni işler bulmak zorunda kalabilir.

EN ÇOK DÜŞÜK ÜCRETLİLER ETKİLENECEK

McKinsey Global Institute’da yeni teknolojilerin iş hayatına etkisini inceleyen Michael Chui, Business Insider’a yaptığı değerlendirmede, 4 sektörde işlerin yüzde 75 oranında azalacağını söyledi. Chui, bu sektörleri “ofis destek, müşteri hizmetleri ve satış, gıda hizmetleri ve üretim” olarak sıraladı.

Rapora göre bu değişikliklerden en çok etkilenecek kesim düşük ücretli işçiler olacak. Öte yandan çalışmaya göre sağlık, teknoloji ve ulaşım gibi sektörlerde yüksek ücretli mesleklere talep önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde artacak.

İSTİHDAMI ETKİLEYECK 4 FAKTÖR

Gelecek 10 yıl içinde işgücü talebinde meydana gelecek değişikliklere yön verecek 4 temel faktör ise çalışmada şöyle sıralandı:

Otomasyon: İşlerin otomasyonu, ChatGPT gibi yapay zeka teknolojilerinin yükselişiyle desteklenebilir. Araştırma, ABD’de şu andaki işlerin yüzde 30’unun 2030’a dek otomatikleştirilebileceğini gösterdi.

Çalışmaya göre yaratıcı alanlarda ve hukukta yapay zeka çalışanların işlerini ellerinden almak yerine çalışma şeklinde önemli iyileşmeler yaratacak. Ancak müşteri hizmetleri ve satış alanları, otomasyondan en olumsuz etkilenecek meslekler olacak.

Tekrarlanan görevler, veri toplama ve temel veri işleme gibi görevleri içeren perakende satış, idari asistanlık ve kasiyerlik gibi alanlarda iş talebinde büyük düşüş yaşanması bekleniyor. Ayrıca müşteri hizmetleri için geliştirilmiş sohbet robotları, iş talebini önemli ölçüde etkileyebilir.

İnternetten alışverişin yükselişi: E-ticaretteki patlamanın etkisiyle, fiziksel mağazalarda çalışan sayısı azalacak ancak depo ve taşımacılık hizmetlerinde iş hacminin büyümesi bekleniyor.

Nüfusun yaşlanması: ABD’de ve birçok ülkede nüfus yaşlanıyor ve farklı yaş gruplarının farklı harcama alışkanlıkları nedeniyle bazı işlere talep azalıyor.

Ancak bu durum, sağlık çalışanları gibi bazı meslek gruplarına talebin hızla artmasına da yol açacak.

Verimlilik artışı: ABD imalat sektöründeki yükselişe rağmen, verimlilik kazanımları üretimde daha az çalışanı gerektiriyor. Bu durumda daha az çalışana ancak daha fazla beceriye ihtiyaç duyulabilir.

YENİDEN EĞİTİM KRİTİK ÖNEMDE

McKinsey Global Institute araştırmacısı Chui’ye göre, bu değişimlerin işgücü açısından olumlu mu yoksa olumsuz mu olacağı tartışmalı bir konu. Bu değişimlerin yapay zekadan en fazla etkilenecek işçileri yeni yetenekler için tekrar eğitme zorunluluğuna yol açacağı öngörülüyor.

Chui, şirketlerin, okulların ve hükümetlerin yeniden eğitim için önemli yatırımlar yapması gerektiğini vurguladı.