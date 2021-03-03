  • BIST 1.531
  • Altın 411,665
  • Dolar 7,4248
  • Euro 8,9666
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKA6038 test, 27 pozitif vaka,1 kişi hayatını kaybetti

Yapay zeka arabadan çöp atan sürücüleri tespit edecek: Ceza yazılacak

» »
Yapay zeka arabadan çöp atan sürücüleri tespit edecek: Ceza yazılacak
Yapay zeka arabadan çöp atan sürücüleri tespit edecek: Ceza yazılacak

Britanya’da sokaktaki güvenlik kameraları yapay zeka teknolojisi sayesinde araçlarından çöp atan sürücüleri belirleyip ceza yazılması için kullanılacak.

‘Çöp kamerası’ araçtan atılan sigara izmariti gibi küçük çöpleri dahi tespit edebiliyor.

İlk olarak pilot bölge seçilen Kent’teki Maidstone kasabasında uygulanacak yöntemle plakası belirlenen araçlara otomatik olarak 90 pound ceza yazılacak.

Ceza, iki hafta içinde ödenmemesi durumunda 120 pound’a yükselecek.

Uygulamanın başarılı olması durumunda tüm Britanya’ya genişletilmesi planlanıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Armağan Çağlayan: Programa Ajdar'ı konuk etmek istedik, 1 milyon euro istedi02 Mart 2021 Salı 22:04
  • Bitcoin madenciliğinin üslerinden Çin'in İç Moğolistan bölgesi, kripto para faaliyetlerine son verme planı hazırladı02 Mart 2021 Salı 21:31
  • Araştırma: Spor salonları Koronavirüs'ün yayılmasına neden oluyor01 Mart 2021 Pazartesi 23:12
  • Citi’den Bitcoin için ‘içten yıkım’ uyarısı: Kritik eşikte01 Mart 2021 Pazartesi 22:31
  • Yeni normalin iş kıyafetleri: Kamerada görünen yer gömlek, altı pijama01 Mart 2021 Pazartesi 21:32
  • Moto kuryelerden 'çok tehlikeli meslekler' listesine girme talebi01 Mart 2021 Pazartesi 20:46
  • Atalarınızı ‘canlandıran’ uygulama: Deep Nostalgia01 Mart 2021 Pazartesi 20:45
  • 2020’de Dünya Genelinde 4 Veya Üzeri Büyüklükte 13 Bin 654 Deprem Meydana Geldi01 Mart 2021 Pazartesi 18:45
  • Abdurrahim Albayrak'tan Mohamed'in bonversininin alınmasını isteyen taraftara: Hemen bağış kampanyamıza katıl, hemen hemen28 Şubat 2021 Pazar 22:35
  • Araştırma: Evden çalışanların yüzde 62'si mutlu28 Şubat 2021 Pazar 22:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti