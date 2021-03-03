Yapay zeka arabadan çöp atan sürücüleri tespit edecek: Ceza yazılacak

Britanya’da sokaktaki güvenlik kameraları yapay zeka teknolojisi sayesinde araçlarından çöp atan sürücüleri belirleyip ceza yazılması için kullanılacak.
‘Çöp kamerası’ araçtan atılan sigara izmariti gibi küçük çöpleri dahi tespit edebiliyor.
İlk olarak pilot bölge seçilen Kent’teki Maidstone kasabasında uygulanacak yöntemle plakası belirlenen araçlara otomatik olarak 90 pound ceza yazılacak.
Ceza, iki hafta içinde ödenmemesi durumunda 120 pound’a yükselecek.
Uygulamanın başarılı olması durumunda tüm Britanya’ya genişletilmesi planlanıyor.
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