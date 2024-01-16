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Yapay zeka insanların el yazısını taklit edebiliyor

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Araştırmacılar, bir insanın el yazısını bire bir taklit edebilecek bir yapay zeka aracı geliştirdiklerini açıkladı. Bu teknolojinin şimdilik İngilizce ve Fransızca yazabildiği kaydedildi.
Yapay zeka insanların el yazısını taklit edebiliyor

Yapay zeka araçları, insanların ürkütücü derecede ikna edici ses klonlarını ve deepfake videolarını üretebiliyor.

Yapay zekanın yakın zamanda bir kişinin el yazısı stilini taklit etmek için de kullanılabileceği kaydedildi.

Abu Dabi'deki Mohamed bin Zayed Yapay Zeka Üniversitesi'ndeki (MBZUAI) araştırmacılar, sadece birkaç paragraflık yazılı materyale dayanarak birinin el yazısını taklit edebilen bir teknoloji geliştirdiklerini açıkladı.

ŞİMDİLİK İNGİLİZCE VE FRANSIZCA YAZABİLİYOR

Araştırmacıların kamuya açık el yazısı metinlerden eğitilen dönüştürücü modeli, İngilizce ve Fransızca yazabiliyor.

Araştırmacılar bunu başarmak için, sıralı verilerdeki bağlamı ve anlamı öğrenmek için tasarlanmış bir tür sinir ağı olan bir transformatör modeli kullandılar.

PATENT ALMAYA HAK KAZANDI

Kendisini dünyanın ilk yapay zeka üniversitesi olarak adlandıran MBZUAI'deki ekip, yapay zeka sistemi için ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından patent almaya hak kazandı.

YAPAY ZEKANIN EL YAZISI TAKLİT ETMESİ RİSKLİ Mİ?

Bu teknoloji elini kullanamayan kişilerin yazı yazmalarına yardımcı olabilir, ancak aynı zamanda toplu sahteciliklere ve kötüye kullanıma kapı açma riski de taşıyor.

Araştırmacılar, bu aracın dikkatli bir şekilde kullanılması gerektiğini söyledi.

"KAMU BİLİNCİ İÇİN ARAÇLAR GELİŞTİRMEMİZ GEREKECEK"

MBZUAI'de bilgisayarla görme alanında yardımcı doçent olan Hisham Cholakkal, "Sahtecilikle mücadele için kamu bilinci yaratmamız ve araçlar geliştirmemiz gerekecek. Bu bir virüs için anti-virüs geliştirmek gibi bir şey." diye konuştu.

Endişelere rağmen, mucitler araştırmalarını aylar içinde hayata geçirmeyi planladıklarını belirttiler.

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