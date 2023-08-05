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Yapay zeka süper bilgisayarı üretildi: Devasa çiplerle çalışıyor

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Cerebras isimli bir start-up, yapay zeka alanında kullanılmak üzere ‘süper bilgisayar’ını tanıttı. Bilgisayarda kullanılan çipler normal çipin 56 katı büyüklüğünde.
Yapay zeka süper bilgisayarı üretildi: Devasa çiplerle çalışıyor

New York Times’ın aktardığına göre Silikon Vadisi start-up’ı Cerebras, 1,8 metre boyundaki ‘süper bilgisayarını’ tanıttı. Şirketin ‘özel çipleriyle’ çalışan bilgisayar, yapay zeka ürünlerini desteklemek için tasarlandı. Söz konusu çipler, yapay zeka için yaygın olarak kullanılan bir çipten 56 kat daha büyük.

Şirketin CEO’su Andrew Feldman, “Yapay zekaya adanan bir süper bilgisayarın tasarlanabileceğini ve bunun start-up’lar tarafından daha hızlı ve daha düşük maliyetle yapılabileceğini göstermek istedik” dedi.

Geçen seneki ‘yapay zeka patlaması’ndan dolayı çiplere talep fırladı. Microsoft, Meta ve Google gibi teknoloji devleri haricinde çok sayıda start-up ve küçük ölçekli şirketler de yapay zeka ürünlerine alan açtı. Yapay zeka ürünleriyse yüksek seviyede işlem gücü ve özel çip gerektiriyor. Çipteyse bir süredir tedarik sorunu yaşanıyor.

Google, Amazon ve Intel gibi en büyük teknoloji şirketleri kendi alternatiflerini yarattı. Cerebras, Graphcore, Groq ve SambaNova gibi start-up’lar da Nvidia’nın hakim olduğu pazarda yarışa girdi. Start-up’ların bu tarz bilgisayarlar üretmesiyse nadir rastlanan bir durum.Feldman, yapay zeka endüstrisinin geleceğine dair umutlu olduğunu söylerken birçok şirketin yapay zeka konusunda yalnızca Nvidia’ya bağımlık olmak istemediğini ve Cerebras gibi şirketlerden çip talep ettiğini dile getirdi.

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