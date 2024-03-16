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Yapay zekanın son marifeti: Doğru tanıda doktorları solladı

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Yapay zeka, kulak enfeksiyonunu yüzde 93 doğrulukla akut orta kulak iltihabından ayırt edebildi. Bu oran doktorlar arasında yüzde 30 ila 84.
Yapay zekanın son marifeti: Doğru tanıda doktorları solladı

AA’nın haberine göre ABD’deki Pittsburgh Üniversitesi’nde akut orta kulak iltihabı tanısında doğruluğu artıracak bir telefon uygulaması geliştirmek için 2018 ile 2023 arasında üniversite hastanesine gelen 635 çocuğun kulak zarlarının çekildiği 1151 video bir araya getirildi.

Araştırmacılar, kulak zarının biçimi, konumu, rengi ve saydamlığı gibi özelliklerini inceleyerek akut orta kulak iltihabını saptamak amacıyla iki farklı yapay zeka modeline 921 video yükledi.

Her iki model de kulak enfeksiyonunu yüzde 93 doğrulukla akut orta kulak iltihabından ayırt edebildi. Doktorların bu hastalıkları saptama oranı ise hastalığın seviyesine göre yüzde 30 ile 84 arasında değişiyor.

Araştırmacılar, en yaygın çocukluk çağı enfeksiyonlarından akut orta kulak iltihabının diğer kulak rahatsızlıklarından ayırt edilmesinin zorluğundan dolayı yeni geliştirilen yapay zeka destekli telefon uygulamasının doktorların işine yarayabileceğine dikkat çekti.

Prof. Alejandro Hoberman, akut orta kulak iltihabının genellikle yanlış teşhis edildiğini belirterek şöyle dedi: “Yanlış teşhis gereksiz antibiyotik tedavisiyle sonuçlanıyor ve bu da mevcut antibiyotiklerin etkinliğini tehlikeye atabiliyor.” 

Hoberman, ‘geliştirilen uygulamanın doğru tanı koymayı ve doğru tedaviye yönlendirmeyi kolaylaştırıcağını’ söyledi.

Araştırma JAMA Pediatrics dergisinde yayınlandı.

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