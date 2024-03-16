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Yapay zekaya güven azalıyor

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Yapay zeka bundan birkaç yıl öncesinde insanlık için bir sıçrama olarak görülse de son dönemde yapılan anketlere göre güven azaldı.
Yapay zekaya güven azalıyor

Axios’un danışmanlık firması Edelman’ın dünya çapında 32 bin katılımcıyla yaptığı yeni bir ankete göre halkın güveni ‘Yapay Zeka Devrimi’ne 18 aydan kısa bir süre içerisinde azaldı. 

OpenAI Kasım 2022’de ChatGPT’yi piyasaya sürmesiyle başlamıştı.

Silikon vadisi yapay zekanın güvenilir olduğu konusunda ısrar etse de Edelman anketi dahil son dönemde yapılan birçok anket, insanların teknolojinin artık hayatlarını kolaylaştırmak için ilerlediğinden emin olmadığını söylüyor.  

Edelman anketine göre küresel olarak yapay zekaya olan güven 2019’da yüzde 61 iken, şu an yüzde 53’e düştü. İstihdam güvensizliğinin arttığı ve çok sayıda insanın işini yapay zeka nedeniyle kaybettiği ya da kaybetmeyi beklediği ABD’deyse bu oran daha da düşüyor ve insanların yalnızca yüzde 35’i teknolojiye güvendiğini söylüyor. 

Dahası, insanların yüzde 76’sı genel olarak teknoloji endüstrisine güvense de yalnızca yarısı yapay zekaya güveniyor.

Microsoft ve Meta gibi devler bu teknolojiye yatırım yapmaya devam ettikçe bu konunun üzerinde daha da fazla durulması gerekecek gibi görünüyor. 

Çünkü anket katılımcıları, bilim insanlarının kendilerini yapay zeka güvenliği konusunda bilgilendirmelerini beklediklerini ve araştırma topluluğunun konuyla ilgili otorite olarak öne çıkması gerektiğini belirtiyor.

Firmanın küresel teknoloji başkanı Justin Westcott “Sorumlu yapay zekaya öncelik veren, topluluklar ve hükümetlerle şeffaf bir şekilde ortaklık kuran ve kontrolü tekrar kullanıcılara verenler, yalnızca sektöre liderlik etmekle kalmayacak aynı zamanda teknolojinin bir noktada kaybettiği güven köprüsünü de yeniden inşa edecek” diyerek konunun önemini vurguluyor. 

Diğer yandan, 2019’dan bu yana yaşanan bu düşüş çok şaşırtıcı değil. Çünkü 2022’den önce yapay zeka gerçeklikten çok bir bilim kurgu fantezisi gibi görünürken şu an insanları işsizlikle ve köleleştirmekle tehdit eden bir teknolojiye dönüştü. 

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