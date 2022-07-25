  • BIST 2.548,49
  • Altın 984.064
  • Dolar 17.82
  • Euro 18.2147
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAAloe Vera nedir, faydaları nelerdir?

Yapay zekayla üretilen satranç robotu bir çocuğun parmağını kırdı

» »
Geçen hafta Rusya'da düzenlenen bir turnuvada satranç oynayan bir robot, yedi yaşında bir çocuğun parmağını kırdı.
Yapay zekayla üretilen satranç robotu bir çocuğun parmağını kırdı

İlginç olay, 19 Temmuz’da Moskova’da meydana geldi. Moskova Satranç Federasyonu Başkanı Sergey Lazarev, federasyonun, robotu 13-21 Temmuz tarihleri ​​arasında gerçekleşen etkinlik için kiraladığını söyledi.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Rusya’nın TASS haber ajansına konuşan Lazarev, olayın son derece üzücü olduğunu ve makinenin daha önceki birçok seferde olaysız bir şekilde kiralandığını ve çocuğun hamle yaptıktan sonra bir parçayı çok hızlı hareket ettirdiğini söyledi.

“ÇOCUK ACELE ETTİ”

Lazarev, “Çocuk bir hamle yaptı ve ondan sonra robotun cevap vermesi için zaman vermemiz gerekiyor, ama çocuk acele etti, robot da onu yakaladı” diye ekledi.

Olayın videosu Baza Telegram kanalı tarafından yayınlandı ve çocuğun adının Christopher olduğunu söyledi. Çocuğun, dokuz yaş altı kategorisinde Moskova’nın en iyi 30 satranç oyuncusu arasında yer aldığı söylendi.

Yapılan açıklamada, çocuk hızlı hareket ettiği için robotun onun parmağını “taş”la karıştırdığı iddia edilirken parmağı kırılan Christopher’in ertesi gün dönüp turnuvayı bitirebildiği de aktarıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NASA’dan Mars’ta garip keşif: Gerçeği öğrenen şaştı kaldı19 Temmuz 2022 Salı 22:26
  • Gutteres’ten iklim değişikliği çıkışı: ‘Toplu intihar olur’18 Temmuz 2022 Pazartesi 20:17
  • Evde bakılabilecek kaktüsler14 Temmuz 2022 Perşembe 09:17
  • Samanyolu Galaksisi’nin gizemli pırıltısı ilk kez görüntülendi12 Temmuz 2022 Salı 21:39
  • Belediye başkanı çalışanlara emir verdi: Gülümseyin12 Temmuz 2022 Salı 20:46
  • İspanya’da 1.4 milyon yaşında bir çene kemiği bulundu10 Temmuz 2022 Pazar 12:53
  • Tüm insanlık aynı anda gündüzü yaşayacak!08 Temmuz 2022 Cuma 10:34
  • Güneş sisteminin sırları: Dokuzuncu gezegen varsa, neden hala bulunamadı?07 Temmuz 2022 Perşembe 10:48
  • İklim değişikliği: Kum bataryaları yeşil enerjinin büyük sorununa çözüm olabilir mi?06 Temmuz 2022 Çarşamba 10:44
  • Geleceğin tatilleri sınır tanımıyor… Ay’da tatil planları başladı bile03 Temmuz 2022 Pazar 11:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti