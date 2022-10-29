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Yardım Etmek İçin Gittiği Mağazayı Soydu

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Gazimağusa’da, bir giyim mağazasına yardım amaçlı giden A.E, mağaza içerisinden toplam 156 bin 595 TL değerindeki muhtelif kıyafet ve ayakkabı ürünlerini çalmaktan tutuklandı.
Yardım Etmek İçin Gittiği Mağazayı Soydu

Gazimağusa’da, bir giyim mağazasına yardım amaçlı giden 42 yaşındaki A.E, mağaza içerisinden toplam 156 bin 595 TL değerindeki muhtelif kıyafet ve ayakkabı ürünlerini çalmaktan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa’da, bir giyim mağazasına yardım amaçlı giden 42 yaşındaki A.E, mağaza içerisinden toplam 156 bin 595 TL değerindeki muhtelif kıyafet ve ayakkabı ürünlerini çalmaktan tutuklandığı belirtilirken, soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

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