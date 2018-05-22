Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 08.30 -14.00 saatleri arasında Güzelyurt Kalkanlı yolu Emine Sitesi civarı ve bölgedeki tesis ve su motorlarının elektrik enerjisi kesik olacak.



KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, çalışma başlangıç ve bitiş saatlerinde on beşer dakikalık sürelerle Kalkanlı ve Yuvacık köylerinin de elektrik enerjisinin kesik olacağı kaydedildi.

LEFKOŞA’DA BAZI BÖLGELERDE YARIN 3 SAAT ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK

Tehlike arz eden orta gerilim hatlarında yapılacak düzenleme nedeniyle yarın Lefkoşa’da bazı bölgelere 3 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesinti 09.00-12.00 saatleri arasında Haspolat Et Kombinası Tesisleri ve civarı, Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümü ve Başpınar Un Fabrikası'nda gerçekleştirilecek.