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Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?

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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın elektrik kesintisi yapılacak...
Yarın hangi bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak?

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 08.30 -14.00 saatleri arasında Güzelyurt Kalkanlı yolu Emine Sitesi civarı ve bölgedeki tesis ve su motorlarının elektrik enerjisi kesik olacak.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, çalışma başlangıç ve bitiş saatlerinde on beşer dakikalık sürelerle Kalkanlı ve Yuvacık köylerinin de elektrik enerjisinin kesik olacağı kaydedildi.

LEFKOŞA’DA BAZI BÖLGELERDE YARIN 3 SAAT ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK

Tehlike arz eden orta gerilim hatlarında yapılacak düzenleme nedeniyle yarın Lefkoşa’da bazı bölgelere 3 saat elektrik verilemeyecek. 

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesinti 09.00-12.00 saatleri arasında Haspolat Et Kombinası Tesisleri ve civarı, Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümü ve Başpınar Un Fabrikası'nda gerçekleştirilecek. 

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