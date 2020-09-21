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Yarın ve Cuma günü yağış bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi, yarın yer yer kısa süreli, cuma günü ise gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.
Yarın ve Cuma günü yağış bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, yarın yer yer kısa süreli, cuma günü ise gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık tahmini raporuna göre, 22 - 28 Eylül tarihleri arasında bölgemizde beklenen hava durumunun bölgenin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklendiği kaydedildi. 

Hava yarın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, yer yer kısa süreli sağanak; Çarşamba günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu;  Perşembe günü açık ve az bulutlu; Cuma az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak; Cumartesi günü parçalı, zamanla az bulutlu; Pazar ve Pazartesi günleri de açık ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Açıklamada, en yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimlerde 33-36 derece, sahillerde ise 29-32 derece dolaylarında seyredeceği kaydedildi.   
           
Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette yağışlı günlerde zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. 

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