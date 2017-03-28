Yasa dışı kürtaj davasında hastane sahipleri beraat etti...

Girne’de Aralık 2015-Şubat 2016 arasında Tunçbilek Sağlık Hizmetleri Ltd-Ada Hospital’da meydana gelen, hamileliğin yasa dışı sonlandırılması konusunda 6 sanık aleyhine getirilen 20 dava ile ilgili karar açıklandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi, davada sanıklardan Mehmet Ali Tunçbilek, Verda Tunçbilek ve Taner Okburan’ı suçsuz bulup beraat kararı verirken, Fahri Karagözlü, Rasiha Serdaroğlu ve Ayşegül İşbilen’i bazı davalardan suçlu buldu.

Kararı, Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fatma Şenol ile üye yargıçlar Murat Soytaç ve Seran Bensen açıkladı. Saat 09.30’da başlayan davada karar Fatma Şenol tarafından 3 saati aşkın bir sürede okundu.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi, üç sanığın suçlu bulunduğu davalarda cezaları saat 15.00’de açıklayacak