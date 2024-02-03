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Yasaklılar Listesindeki 34 Kişi Kumarhanelerde Yakalandı: Yasal İşlem Başlatıldı

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Yasaklılar Kumarhanede Yakalandı: Lefkoşa'da 34 Kişi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı
Yasaklılar Listesindeki 34 Kişi Kumarhanelerde Yakalandı: Yasal İşlem Başlatıldı

KUMARHANEYE GİRME YASAĞINI İHLAL: Lefkoşa'da Yasaklıların Tespiti

02 Şubat 2024 tarihinde Lefkoşa'da faaliyet gösteren iki ayrı kumarhane, Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle denetlendi. Yapılan kontroller sonucunda, kumarhanelere girmeleri ve bulunmaları yasaklanmış olan toplam 34 kişi tespit edildi. Bu kişilerin kumarhane içerisinde bulunmaları yasal düzenlemelere aykırı olup, konuyla ilgili yasal işlemler başlatıldı ve soruşturma süreci devam ediyor.

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