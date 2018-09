Polis Genel Müdürlüğü yazılı bir açıklama yaparak, sürücüleri yarından itibaren yoğunlaşacak olan trafik konusunda uyardı.



Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, okulların açılması ile, trafik akışının okul giriş ve çıkış saatlerinde daha da yoğunlaşacağı hatırlatılarak, sürücülerin dikkatli olması istendi.



Açıklamada, trafikte yaşanacak olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla, yetkili diğer kurum ve kuruluşların yanında Polis Genel Müdürlüğü tarafından da gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.



PGM Trafik Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Bu hafta itibari ile ülkemizdeki ilk ve orta öğretim okullarında, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılına başlanacaktır. Okulların açılması ile yoğun olan trafik akışı okul giriş ve çıkış saatlerinde daha da yoğunlaşacaktır. Trafikte yaşanacak olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla yetkili diğer kurum ve kuruluşlar yanında Polis Genel Müdürlüğü tarafından da gerekli önlemler alınmıştır.



Bilindiği gibi trafik eğitimi ailede başlamaktadır. Çocuklarımızın trafikteki davranışları konusunda daima büyüklerini örnek aldıkları bilinciyle hareket edilmeli ve onlara trafikte bulunduğumuz süre zarfında örnek olmalıyız. Diğer taraftan çocukların aileler tarafından okula bırakıldıkları veya alındıkları sırada, okul önlerinde bulunan uygun cepler veya boş alanlar tercih edilmeli, kesinlikle okul giriş-çıkış kapıları önlerine araçlar park edilmemelidir. Bu süreler içerisinde mümkün olduğunca seri ancak güvenli hareket edilerek, okul önlerinde yığılmalara sebep olunmamalı ve çocukların can güvenliği açısından tehlikeli bir trafik ortamı yaratılmamalıdır.



Sürücüler, özellikle okulların olduğu bölgelerde öğrencilerin davranışlarını takip ederek doğacak tehlikelere karşı önceden hazırlıklı olmalı, park halindeki araçlar arasından çocukların aniden yola dikkatsizce atılabileceğini düşünmeli ve okul önlerinde bisiklet kullanan öğrencilere de dikkat edip sürat yapmadan araç kullanmalıdır. Sürücüler araçlarını yaya geçitlerine ve köşe başlarına park ederek diğer sürücü ve yayalara tehlike yaratmamalı ayrıca trafik akışına engel olmamalıdırlar.



Toplu taşımacılık yapan araç sürücüleri daima trafik kurallarına uymalı, öğrencileri salimen okullarına taşımakla sorumlu olduklarını unutmamalıdırlar. Yolcuları ayakta taşımamalı, otobüs durmadan öğrencilerin araçtan inmesini mümkün kılmamak için otobüs kapısı açılmamalıdır. Trafiğin uygun ve emniyetli olduğu noktalarda yolcu indirip alınmalıdır. Öğrencileri araçtan indirdikten sonra, her zaman gözlemleyerek güvende olduklarından emin olduktan sonra hareket edilmelidir. Öğrenci taşımacılığında kullanılan otobüs ve minibüslerde on bir yaşından küçük öğrencilerin taşınması halinde, küçük yolcuların güvenliğinden sorumlu olacak bir refakatçi bulunmalıdır.



Öğrencilerimiz, okullarına emniyet içinde gidebilmek için son derece dikkatli olmalı, daima kaldırımda yürümeli, kaldırım yoksa yolun sağ tarafını kullanmalıdır. Yolu kontrol etmeden aniden yola atılmamalı ve yolda yürürken arkadaşlarıyla el şakası yaparak yol içerisinde kendilerini tehlikeye atacak hareketler yapmamalıdır. Karşıdan karşıya geçerken görüş açısının geniş ve uzun olduğu yerler, yaya geçitleri ve polisin bulunduğu yerler tercih edilmelidir. Bununla birlikte yolu karşıdan karşıya geçişlerde yolun sağını ve solunu kontrol etmeden ani olarak yol içerisine çıkmamalı ve sürücülerin kendilerini görebileceği yerlerden, koşmadan ancak hızlı adımlarla karşıya geçilmelidir. Otobüs veya araçlarda ayakta durmayıp, vücudun herhangi bir yerini araçtan dışarı çıkarmamalıdır. Araçlardan inerken mutlaka yol kenarına açılan kapıları kullanmalı, kendilerinden küçük kardeşlerine ve arkadaşlarına daima örnek olacak tutum ve davranışlar içerisinde bulunmalı ve öğrendiklerini onlara da öğretmelidirler.



Öğretmenlerimiz, çocuklarımızı geleceğe hazırlarken trafik kuralları ile ilgili bilgileri özenle onlara aktarmalıdır. Öğretmenlerin vereceği bilgilerin, öğrencilerin eğitiminde daha fazla katkı sağlayacağı unutulmamalıdır.



Trafikte herkesin bir birine saygı göstererek kurallara uyması halinde yaşanabilecek üzücü olayların önlenebileceğini hatırlatır, huzurlu ve güvenli bir trafik ortamı dileriz."



2018-2019 ders yılı özel okullarda 10 Eylül Pazartesi başladı.