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YDP karıştı.. Arıklı Başkan yardımcılarını görevden aldı!

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YDP karıştı.. Arıklı Başkan yardımcılarını görevden aldı!
YDP karıştı.. Arıklı Başkan yardımcılarını görevden aldı!

Yeniden Doğuş Partisi Başkanlık Divanı Genel Başkan tarafından fesh edildi.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Genel Başkan Erhan Arıklı şunları söyledi; “İlçe Kongrelerimiz oldukça renkli ve heyecanlı geçiyor. Bütün ilçelerde tatlı bir rekabet yaşanıyor. Bu rekabette bütün üyelerin değişik adayları destekleme hakkı var. Ama bu desteği yapan kişiler Başkanlık Divanı üyesi sıfatını kullanmamaları gerekiyor. Başkanlık Divanı üyeleri tüzüğümüze göre Genel Başkan Yardımcısı sıfatını taşıyorlar ve tamamen benim tarafımdan atanıyorlar. Ben Genel Başkan olarak tarafsızım. Başkanlık Divanı üyeleri de tarafsız olmak zorundalar. Ama gelinen aşamada görüyorum ki bu tarafsızlık ilkesi çiğneniyor. Bu sebeple Başkanlık Divanını fesh ediyorum.  İlçe Kurultaylarından sonra yeni bir Başkanlık Divanı atayacağım”

Başkanlık Divanı Tüzük gereği 10 kişiden oluşuyor ve hepsi Genel Başkan Yardımcısı sıfatını taşıyor.

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