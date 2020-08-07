"YDP Parti Meclisi 50’den 175’e çıkarıldı" İşler karıştı KELEBEK yeniden başkan adayı!

İŞTE AÇIKLAMA;

KAMU OYUNA DUYURUMDUR. ￼ ￼￼ YDP nin birliği ve beraberliği için doğru olacağına inandığım 9Ağustos 2020 Pazar günü yapılacak olan Olağanüstü genel kurultay için adaylıktan çekileceğimi belirtmiştim.

Ancak,açıklamamın üzerinden günler geçmesine rağmen partim için hiçbir olumlu gelişme olmadığı gibi bir çok olumsuz olaylar da gerçekleşmiştir.

Parti tüzüğüne aykırı(50kişi) ve YSK kararlarına aykırı bir şekilde parti meclisi oluşumu için yapılması gereken seçime katılmak için adayların tümü (171 +5)Parti Meclisi ne alınarak demokrasinin gereği yarış iptal edilmiş ve tüm katılımcılar Parti Meclisi üyeliğine alınmıştır.

Bardağı taşıran son damla olması nedeniyle yarışa kaldığım yerden devam edeceğimi ve tüm YDP ne gönül veren arkadaşlarımı Kurultaya gelmesini rica ediyorum.

Daha önce destek veren tüm dava arkadaşlarımdan özür diler ve yarışa kaldığım yerden devam edeceğimi bildiririm.

Partimizi peşkeş çekmeye ve demokrasi gereği aday olduğum için beni itibarsızlaştırmaya yeltenenler bunu bilsinler ki buna güçleri yetmeyecek. Bu partiyi sizlere yem yaptırmayacağım. YDP Genel Başkan adayı Mehmet Kelebek