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YDÜ DESAM'da Prof. Dr. Besim Dellaloğlu’nun katılımıyla etkinlik gerçekleştirildi

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YDÜ DESAM'da Prof. Dr. Besim Dellaloğlu’nun katılımıyla etkinlik gerçekleştirildi.
YDÜ DESAM'da Prof. Dr. Besim Dellaloğlu’nun katılımıyla etkinlik gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi’nin düzenlediği “Periyodik Konferanslar” dizisinde Sosyolog ve yazar Prof. Dr. Besim Dellaloğlu “Toplumu Çalışmak: Felsefe, Sosyoloji, Antropoloji ve Kültürel Çalışmalar” konusunu ele aldı

Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü’nün düzenlediği “Periyodik Konferanslar” dizisi kapsamında 2024’ün ilk etkinliği Sosyolog ve yazar Prof. Dr. Besim Dellaloğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Yakın Doğu Hastanesi’nde yapılan konferansta Prof. Dr. Dellaloğlu, “Toplumu Çalışmak: Felsefe, Sosyoloji, Antropoloji ve Kültürel Çalışmalar” konusunu ele aldı.

“Periyodik Konferanslar” dizisine davetli konuşmacı olarak katılan sosyolog ve yazar Prof. Dr. Besim Dellaloğlu, ‘kültürel incelemeler ve yerleşik disiplinler arasındaki ilişkiye odaklanan bir konuşma gerçekleştirdi. Prof. Dr. Besim Dellaloğlu, sunumunda; insanlığın yüzyıllardır üzerinde düşünüp araştırdığı, toplumun karmaşıklığı ve insan ilişkilerinin derinlikleriyle ilgili alanlara farklı perspektiflerden baktı.

Akademisyenler ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferans, tüm meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve halka açık olarak gerçekleştirildi. Yakın Doğu Üniversitesi’nin resmi YouTube kanalından canlı olarak da yayınlanan konferansın moderatörlüğünü ise Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Danışmanı ve Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Sayan üstlendi.

Prof. Dr. Besim Dellaloğlu: “Hiçbir kültür bir diğer kültür ile kıyaslanamaz”

Felsefe, sosyoloji, antropoloji gibi alanlardaki farklı disiplinlerin birbirleriyle nasıl etkileşim içinde olduğu ve toplumun anlaşılmasında nasıl birbirlerini tamamladığına açıklayan Prof. Dr. Besim Dellaloğlu, bunların kültürel çalışmaları zenginleştirdiğini vurguladı. Sosyoloji ile antropolojinin sınırlarının belirlenemediği noktada kültürel çalışmaların yer aldığını belirten Prof. Dr. Dellaloğlu, kültürel çalışmaların temel amacının antropoloji ve sosyoloji arasındaki ayrımı azaltmaya yönelik olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Besim Dellaloğlu, “Hiçbir kültür bir diğer kültür ile kıyaslanamaz. Dolayısıyla da kültürler karşılaştırılamaz.” dedi.

Prof. Dr. Besim Dellaloğlu kimdir?

Türkiye’nin önemli sosyologlarından Prof. Dr. Besim Dellaloğlu, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmasının ardından Mimar Sinan Üniversitesi’nde sosyoloji doktorası yaptı. Lisans ve lisansüstü eğitimi sırasında uzun süre Fransızca turist rehberliği de yapan Prof. Dr. Dellaloğlu, doktora sonrası yurt dışında birçok üniversitelerde çeşitli araştırmalarda bulundu ve dersler verdi. Türkiye’de Mimar Sinan, Marmara, İstanbul Bilgi, Yıldız Teknik, Galatasaray, Kırklareli, İstanbul ve Sakarya üniversitelerinde dersler veren Prof. Dr. Dellaloğlu’nun yayınlanmış çok sayıda kitabı bulunuyor.

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