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YDÜ, Eczacılık Fakültesi, ilk misafir araştırmacısını Romanya’dan ağırladı

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Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Federasyonu iş birliğinde başlatılan araştırma değişim programı kapsamında ilk misafir araştırmacısını Romanya’dan ağırladı
YDÜ, Eczacılık Fakültesi, ilk misafir araştırmacısını Romanya’dan ağırladı

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Federasyonu iş birliğinde başlatılan araştırma değişim programı kapsamında ilk misafir araştırmacısını Romanya’dan ağırladı

Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Federasyonu ve Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Öğrencileri Birliği iş birliği ile başlatılan araştırma değişim programı kapsamında; Romanya’nın Cluj-Napoca kentinde kurulu Iuliu Hatieganu Tıp ve Eczacılık Üniversitesi’nden Daniela Muranevici, Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde Prof. Dr. İhsan Çalış yönetiminde yürüttüğü araştırma projesini tamamladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde eğitim alan öğrencileri, dünyanın dört bir yanındaki eczacılık öğrencileri ile bir araya getiren Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Öğrencileri Birliği (NEUPSANC); Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Federasyonu (IPSF) iş birliğinde başlattığı öğrenci değişim programı kapsamında ilk misafirini ağırladı.

Romanya’nın Cluj-Napoca kentinde kurulu Iuliu Hatieganu Tıp ve Eczacılık Üniversitesi’nin dördüncü sınıf eczacılık öğrencisi Daniela Muranevici, program kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi’nde sürdürdüğü araştırma projesini tamamladı. Farmakognozi alanda dünyanın en önemli bilim insanları arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı da olan Prof. Dr. İhsan Çalış yönetiminde tamamlanan araştırma projesi yaklaşık iki ay sürdü.

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Eczacılık Öğrencileri Birliği’nin (NEUPSANC), Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Federasyonu (IPSF) ile yaptığı öğrenci değişim programı anlaşması sayesinde gerçekleşen uygulama ile önümüzdeki dönemde dünyanın farklı ülkelerinde eczacılık öğrencileri KKTC’ye gelerek Yakın Doğu Üniversitesi’nde araştırma yapmaya devam edecek. Program kapsamında, Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri de aynı şekilde dünyanın pek çok ülkesindeki üniversitelerinde araştırma projesi yürütebilecek.

Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz: “Uluslararası öğrenci değişim programları ile farklı ülkelerden öğrencileri üniversitemizde ağırlarken öğrencilerimize de dünyanın kapılarını açıyoruz.”

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Öğrencileri Birliği’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eczacılık eğitimi alan öğrencilerin dünya ile buluşmasına çok önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz “Öğrenci Dekanlığı olarak, uluslararası pek çok organizasyonda üniversitemizi ve ülkemizi temsil eden öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Uluslararası öğrenci değişim programları ile farklı ülkelerden öğrencileri üniversitemizde ağırlarken öğrencilerimize de dünyanın kapılarını açıyoruz” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin sahip olduğu çok kültürlü eğitim ortamına da dikkat çeken Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz, değişim programının hayata geçmesinde emeği geçen NEUPSANC Öğrenci Birliği Başkan Vekili Tanaka Moses Nyabvure ve Değişim Programı Sorumlusu Tabarek Ahmed Shah’ı da tebrik etti.

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