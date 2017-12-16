YDÜ İstanbul Üniversitesini konuk ediyor

Ev sahipliği yapacakları maçı değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, rakiplerine saygı göstererek en iyi şekilde mücadele edeceklerini söyledi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde bugüne kadar çıktığı 9 maçta, 8 galibiyet elde ederek liderliğini sürdüren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, ligin 10. haftasında İstanbul Üniversitesini konuk ediyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesinin ev sahipliği yapacağı maç, 17 Aralık 2017 Pazar günü, KKTC saati ile 15.30 TSİ ile 16:30’da İstanbul, Caferağa Spor Salonu’nda oynanacak.

Zafer Kalaycıoğlu: “Hazırlıklarımızı Tamamladık Maç Saatini Bekliyoruz…”

Ev sahipliği yapacakları maçı değerlendiren Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, rakiplerine saygı göstererek en iyi şekilde mücadele edeceklerini söyledi.

Yoğun bir rotasyonda olduklarını anımsatan başantrenör Kalaycıoğlu, hedefleri doğrultusunda başarılı bir gidişat yakaladıklarını ve elde ettikleri başarıların devamı için mücadele edeceklerini belirtti. Dikkatli ve özverili bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini anlatan Kalaycıoğlu, “Her maç bizim için dikkat edilmesi gereken bir mücadele. İstanbul Üniversitesi Kadın basketbolunun köklü takımlarından bir tanesi. Her takımın hedefi sahada kazanmak. Her iki takımda bunun için mücadele edecek. Tecrübeleri ve disiplinleri ile mücadele eden oyuncularımın en iyi şekilde takımımızı temsil edeceklerine inanıyorum. Hazırlıklarımız tamamladık ve maç saatini bekliyoruz” şeklinde konuştu.