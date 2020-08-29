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YDÜ Kıbrıs Modern Sanat Müzesi 31 Ağustos'ta Açılıyor

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Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için Kıbrıslı Türk Sanatçı Birgül Beyazyük Gedik’in “ Mekansal Yansımalar” adlı kişisel resim sergisi Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından 31 Ağustos’ta açılacak…
YDÜ Kıbrıs Modern Sanat Müzesi 31 Ağustos'ta Açılıyor

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin ev sahipliği yapacağı Kıbrıslı Türk sanatçı Birgül Beyazyük Gedik’e ait eserlerden oluşan “Mekansal Yansımalar” adlı kişisel resim sergisi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi sergi salonunda saat 10.00’da açılacak

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Birgül Beyazyük Gedik; “Değişimin gerekliliğine inanıyorum”

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, sanatçının resimleri büyük ölçüde mekân olgusu oluşturuyor. Uzun bir süre deniz altı ve balık adamlar temasını işleyen sanatçı Gedik, değişimin gerekliliğine inandığını belirterek;“Kendimi tekrarlamamak adına farklı materyal ve tekniklerden faydalanıyorum. Sürekli üretince haliyle değişim kaçınılmaz oluyor. Eski çalışmalarıma dönüp baktığımda çok fark görüyorum… Yaptığınız her resim bir sonraki resminize ışık tutup, alt yapısını oluşturuyor. Daha başlamadan yeni çalışmalarınızın sancılarını duymaya başlıyorsunuz.

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Eserlerde izleyicinin yer yer somut ipuçları yakalayabileceği gizlenmiş figürler bulunuyor

Kompozisyonlarımda resmin soyut ögelerini kullanmayı seviyorum. Bazen sonsuz mekân duygusu belirsiz bir mekâna dönüşürken, bazen de iki boyutlu düzlemsel bir yapıya dönüşebiliyor. Bu mekânlarda rengin ve boya dokusunun ön plana çıktığı, izleyicinin yer yer somut ipuçları yakalayabileceği gizlenmiş figürler bulunmaktadır. Son sergim için yaptığım çalışmalarda, tüm bunların yanında mekâna yansımalar da eşlik etmektedir.” İfadelerini kullandı

Birgül Beyazyük Gedik kimdir?

İlköğretim ve lise eğitimini Girne’de tamamladı. 1993 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Resim Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldu. 1993-1994 Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü yüksek lisans programında Hasan Pekmezci ile özgün baskı çalışmaları yaptı. Eğitimde ve sanatta olmak üzere iki yüksek lisans yaptı. Şu anda Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde Doktora eğitimine devam ediyor.

İlk kişisel sergisini 1995 yılında özgün baskı dalında açarak KKTC’de ilk Özgün Baskı Resim Sergisi Açan Kadın Ressam ünvanını aldı. Kısa bir süre “International American University of Cyprus” Öğretim üyeliği yaptı. Halen Atatürk Meslek Lisesi Grafik Tasarım bölümünde öğretmenliğe devam etmekte. 1998-2001 yılları arasında KKTC Plastik Sanatlar Derneği’nde yönetim kurulu üyeliği, 2006-2007 yıllarında GÖRSED (Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği-Ankara) yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundu. Türkiye ve KKTC olmak üzere toplam dört kişisel sergi açtı. Birçok karma sergi ve çalıştaylarda yer aldı. Eserleri başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere birçok kurum, müze ve özel koleksiyonlarda yer almaktadır.

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