  • BIST 7513.29
  • Altın 1645.158
  • Dolar 27.0662
  • Euro 29.4222
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAYaz aylarında varisten korunmak için 10 öneri

YDÜ KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi oldu...

» »
Gelenek bozulmadı: 2023 YKS sonuçlarına göre 2,821 öğrencinin yerleştiği Yakın Doğu Üniversitesi, bir kez daha KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi oldu!
YDÜ KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi oldu...

Gelenek bozulmadı: 2023 YKS sonuçlarına göre 2,821 öğrencinin yerleştiği Yakın Doğu Üniversitesi, bir kez daha KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi oldu!

28 Ağustos - 1 Eylül 2023 tarihleri arasında tamamlanması gereken kayıt işlemleri, Yakın Doğu Üniversitesi’nin Lefkoşa’daki kampüsünün yanı sıra; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Hatay, Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa ve Van temsilciliklerinde de yapılabilecek. 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yüzbinlerce öğrencinin merakla beklediği 2023 YKS sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre KKTC üniversitelerine yerleşen öğrenci sayısı yüzde 24,3 oranında artarak 13,728 olarak gerçekleşti. 2,821 öğrenci ise Yakın Doğu Üniversitesi’ne yerleşti. Son 8 yıldır kesintisiz olarak KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi’ne yerleşen öğrenci sayısı geçen yıla göre yüzde 10 oranında artış gösterdi.

2023 YKS sonuçlarına yerleştirme hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıtlarını  28 Ağustos - 1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapması gerekiyor. Kayıt işlemleri, Yakın Doğu Üniversitesi’nin Lefkoşa’daki kampüsünde yapılabileceği gibi Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Hatay, Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa ve Van temsilciliklerinde de yapılabilecek.  

yakin-dogu-universitesi-kampusu-(2).jpg

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “8 yıldır kesintisiz olarak KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi olmamız; öğrencilerimize sağladığımız akademik ve sosyal olanaklar ile yetkin akademik kadrolarımızın oluşturduğu bilimsel üretkenliğin, nitelikli bir üniversite hayatı geçirmek isteyen gençler tarafından da benimsendiğini gösteriyor.”

2023 YKS yerleştirme sonuçlarının, bir üniversite adası olan KKTC’ye olan ilginin yüzde 24,3 gibi önemli bir oranda arttığını gösterdiğini vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “2023 YKS sonuçlarına göre, 2,821 öğrencinin yerleştiği Yakın Doğu Üniversitesi, bir kez daha KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi oldu. 8 yıldır kesintisiz olarak devam eden bu başarı; öğrencilerimize sağladığımız akademik ve sosyal olanaklar ile yetkin akademik kadrolarımızın oluşturduğu bilimsel üretkenliğin, nitelikli bir üniversite hayatı geçirmek isteyen gençler tarafından da benimsendiğini gösteriyor” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi’ne kayıt hakkı kazanan öğrencilerin; kayıtlarını 28 Ağustos – 1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapması gerektiğini hatırlatarak, kayıt işlemlerini Yakın Doğu Üniversitesi’nin Türkiye temsilcilikleri ve Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirebileceklerini söyledi. Prof. Dr. Şanlıdağ, “Yakın Doğulu olma ayrıcalığını yaşayacağınız sağlık ve başarı dolu bir eğitim yılı diliyorum” ifadesini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YDÜ-Gönyeli ve Alayköy Belediyesi projeler geliştirmek üzere iş birliği protokolü imzaladı11 Ağustos 2023 Cuma 11:53
  • “Kuzey Kıbrıs’ın Değerleri” kitap serisi başarılı bulundu10 Ağustos 2023 Perşembe 14:45
  • YDÜ öğrencisi Barkan Cem Aykut, Giresun’da düzenlenen Türkiye Küçükler Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda iki rekor kırarak iki madalya daha kazandı05 Ağustos 2023 Cumartesi 18:01
  • Doç. Dr. Murat Tüzünkan: "YDÜ yüksek lisans ve doktora adaylarına, uzmanlaşmak istedikleri alanların sınırlarını zorlama imkanı sunuyor.”03 Ağustos 2023 Perşembe 18:53
  • YDÜ Fen – Edebiyat Fakültesi’nin “Psikoloji” ile “Moleküler Biyoloji ve Genetik” lisans programları YÖK onaylı FEDEK tarafından akredite edildi02 Ağustos 2023 Çarşamba 14:55
  • YDÜ’de rektör yardımcılığı, dekanlık, araştırma merkezi müdürlüğü ve danışmanlık kadrosuna pek çok atama yapıldı01 Ağustos 2023 Salı 15:03
  • Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, mutfak hizmetlerinin kalitesini de ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Sertifikası ile tescilledi28 Temmuz 2023 Cuma 15:40
  • YDÜ 2023-2024 eğitim dönemi yatay geçiş başvuruları başladı27 Temmuz 2023 Perşembe 15:01
  • YDÜ Veteriner Hekimliği Fakültesi’nden mezun olan genç veteriner hekimler düzenlenen törenle diplomalarını aldı26 Temmuz 2023 Çarşamba 23:08
  • ODTÜ URAP'ta YDÜ 9 alanda dünyanın em iyileri arasında25 Temmuz 2023 Salı 10:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti