YDÜ KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi oldu...

Gelenek bozulmadı: 2023 YKS sonuçlarına göre 2,821 öğrencinin yerleştiği Yakın Doğu Üniversitesi, bir kez daha KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi oldu!

Gelenek bozulmadı: 2023 YKS sonuçlarına göre 2,821 öğrencinin yerleştiği Yakın Doğu Üniversitesi, bir kez daha KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi oldu!

28 Ağustos - 1 Eylül 2023 tarihleri arasında tamamlanması gereken kayıt işlemleri, Yakın Doğu Üniversitesi’nin Lefkoşa’daki kampüsünün yanı sıra; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Hatay, Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa ve Van temsilciliklerinde de yapılabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yüzbinlerce öğrencinin merakla beklediği 2023 YKS sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre KKTC üniversitelerine yerleşen öğrenci sayısı yüzde 24,3 oranında artarak 13,728 olarak gerçekleşti. 2,821 öğrenci ise Yakın Doğu Üniversitesi’ne yerleşti. Son 8 yıldır kesintisiz olarak KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi’ne yerleşen öğrenci sayısı geçen yıla göre yüzde 10 oranında artış gösterdi.

2023 YKS sonuçlarına yerleştirme hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıtlarını 28 Ağustos - 1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapması gerekiyor. Kayıt işlemleri, Yakın Doğu Üniversitesi’nin Lefkoşa’daki kampüsünde yapılabileceği gibi Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Hatay, Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa ve Van temsilciliklerinde de yapılabilecek.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “8 yıldır kesintisiz olarak KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi olmamız; öğrencilerimize sağladığımız akademik ve sosyal olanaklar ile yetkin akademik kadrolarımızın oluşturduğu bilimsel üretkenliğin, nitelikli bir üniversite hayatı geçirmek isteyen gençler tarafından da benimsendiğini gösteriyor.”

2023 YKS yerleştirme sonuçlarının, bir üniversite adası olan KKTC’ye olan ilginin yüzde 24,3 gibi önemli bir oranda arttığını gösterdiğini vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “2023 YKS sonuçlarına göre, 2,821 öğrencinin yerleştiği Yakın Doğu Üniversitesi, bir kez daha KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi oldu. 8 yıldır kesintisiz olarak devam eden bu başarı; öğrencilerimize sağladığımız akademik ve sosyal olanaklar ile yetkin akademik kadrolarımızın oluşturduğu bilimsel üretkenliğin, nitelikli bir üniversite hayatı geçirmek isteyen gençler tarafından da benimsendiğini gösteriyor” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi’ne kayıt hakkı kazanan öğrencilerin; kayıtlarını 28 Ağustos – 1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapması gerektiğini hatırlatarak, kayıt işlemlerini Yakın Doğu Üniversitesi’nin Türkiye temsilcilikleri ve Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirebileceklerini söyledi. Prof. Dr. Şanlıdağ, “Yakın Doğulu olma ayrıcalığını yaşayacağınız sağlık ve başarı dolu bir eğitim yılı diliyorum” ifadesini kullandı.