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YDÜ Mühendislik Fakültesi öğrencileri, hazırladıkları “model uydu” ile TEKNOFEST’te KKTC’yi temsil edecek  

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Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri, hazırladıkları “model uydu” ile TEKNOFEST’te KKTC’yi temsil edecek  
YDÜ Mühendislik Fakültesi öğrencileri, hazırladıkları “model uydu” ile TEKNOFEST’te KKTC’yi temsil edecek  

Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri, Türkiye’de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığında düzenlenen Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST’e katılmaya hazırlanıyor. KKTC’de bir ilke imza atarak “Teknofest Türksat Model Uydu Yarışması”na katılacak olan Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri, çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Uzay teknolojilerine olan ilgiyi arttırmayı hedefleyen yarışma, üniversite öğrencilerinin yaratıcılıklarını ve teknik becerilerini sergilemesini de amaçlıyor.

TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek olan “Teknofest Türksat Model Uydu Yarışması”na başvurmaya hazırlanan Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği lisans öğrencileri, yarışmada, kurdukları “SCORPIUS NEU” takımı ile yer almayı hedefliyor. Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Bilgehan ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Görevlisi Özlem Sabuncu’nun desteği ile çalışmalarını sürdüren “SCORPIUS NEU” takımı, Yakın Doğu Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği lisans öğrencileri Melisa Eskisağır, Talha Baysal, Ulya Yaman, Yasir Akpınar, Haytham Khalifah, İlke İleri, Fatih Emrem ve Buğra Özdemir’den oluşuyor.

model-uydu,-prototip-(2).jpegProf. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Hazırladıkları model uydu ile ‘Teknofest Türksat Model Uydu Yarışması’da büyük bir başarı yakalayacaklarına inandığım öğrencilerimizi, her alanda olduğu gibi bu projede de desteklemeyi sürdüreceğiz.” 

Yakın Doğu Üniversitesi’nin geçen hafta Times Higher Education tarafından açıklanan yayınladığı “Dünya Üniversiteleri Alan Sıralaması 2024”te “Fizik Bilimleri”, “Bilgisayar Bilimleri” ve “Mühendislik” alanlarında adını dünyanın en iyi ilk 300 üniversitesi arasına yazdırdığını hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bu alanlardan ‘Fizik Bilimleri’nde Türkiye üniversiteleri arasında birinci, ‘Bilgisayar Bilimleri’ ve ‘Mühendislik’ alanlarında ise ilk ikide yer aldık” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin yetkin akademik kadrolarının imzasını taşıyan bilimsel proje ve yayınlarla, sahip olduğu yetkinleri dünya ile paylaştığını vurgulayan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Aynı zamanda öğrencilerimize aktardığımız bu kabiliyetlerle, lisans düzeyinden başlamak üzere, öğrencilerimizi de araştırmaya ve proje geliştirmeye teşvik ediyoruz. Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği lisans öğrencilerimizin imzasını taşıyan model uydu projesi de bunun değerli örneklerinden biri” ifadesini kullandı. Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Hazırladıkları model uydu ile ‘Teknofest Türksat Model Uydu Yarışması’da büyük bir başarı yakalayacaklarına inandığım öğrencilerimizi, her alanda olduğu gibi bu projede de desteklemeyi sürdüreceğiz”  dedi.

prof.-dr.-tamer-sanlidag-(2)-001.jpgProf. Dr. Bülent Bilgehan: “Öğrencilerimiz, üzerinde çalıştıkları ‘model uydu’ projesinde geliştirmeden prtototiplemeye kadar bütün süreçleri, gördükleri eğitimle edindikleri yetkinlikleri ile yürtüttü.”

Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Bilgehan ise, ‘Teknofest Türksat Model Uydu Yarışması’na katılmaya hazırlanan öğrencilerinin, üzerinde çalıştıkları “model uydu” projesinde, aldıkları eğitimle edindikleri yetkinlikleri kullanarak geliştirmeden prtototiplemeye kadar  bütün süreçleri kendilerinin yürüttüğüne vurgu yaptı. Fakülte bünyesinde çalışmalarını sürdüren Bilim, Teknoloji, Mühendislik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (BİLTEM) de öğrencilere ihtiyaç duyduğu bütün destekleri sağladığını söyleyen Prof. Dr. Bülent Bilgehan, “KKKTC’de bir ilke imza atarak ‘Teknofest Türksat Model Uydu Yarışması’da büyük bir başarıya imza atacaklarına inandığım öğrencilerimiz kutluyorum” dedi. 

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