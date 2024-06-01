YDÜ Müzik Öğretmenliği bölümünün düzenlediği “Dönem Sonu Konseri” izleyicileri büyüledi

Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünün düzenlediği “Dönem Sonu Konseri” izleyicileri büyüledi!

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği tarafından düzenlenen geleneksel “Dönem Sonu Konseri” müzikseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Büyük Kütüphane’de yapılan konserde, öğrenciler öğretim üyeleri eşliğinde performans sergiledi.

Yrd. Doç. Dr. Erkan Sülün yönetiminde sahne alan Gitar Orkestrası; “La Partida”, “The Widow's Myte”, “Cartama”, “Camino de Felanitx” parçaları ile performans sergiledi. Oda Korosu ve Bölüm Korosu ise Yrd. Doç. Dr. Emine Kıvanç Öztuğ eşliğinde sahne aldı. Öğrenciler, “Dertli Kaval”, “Veda”, “Ağacın Türküsü”, “Leymosun Türküsü” gibi eserleri başarıyla seslendirdiler. Dr. Ilias Abdullin’in yönettiği Orkestra ise “Sarabanda”, “Duo”, “Beyaz Gecenin Melodileri” film müzikleri ile dinleyicileri büyüledi.

Prof. Dr. Yağmur Çerkez: “Konserde sahne alan öğrencilerimizin performansları, onların yeteneklerini ve eğitim sürecindeki başarılarını gözler önüne serdi.”

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yağmur Çerkez, “Her yıl düzenlediğimiz geleneksel ‘Dönem Sonu Konseri’ ile öğrencilerimiz, öğretim üyelerimiz eşliğinde yeteneklerini sergiliyor” dedi.

“Konserde sahne alan öğrencilerimizin performansları, onların yeteneklerini ve eğitim sürecindeki başarılarını gözler önüne serdi” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Yağmur Çerkez, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak sanatın ve kültürün önemine olan inancımızı her zaman canlı tutmaya devam edeceğiz. Bu özel etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm öğrenci ve akademisyenlerimize, organizasyonu başarıyla yürüten ekibimize ve katılım gösteren herkese içtenlikle teşekkür ederim” dedi.