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YDÜ öğrencileri ve öğretim üyelerinden, Gazimağusa İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ne anlamlı ziyaret

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Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyelerinden, Gazimağusa İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ne anlamlı ziyaret
YDÜ öğrencileri ve öğretim üyelerinden, Gazimağusa İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ne anlamlı ziyaret

Yakın Doğu Üniversitesi öğrenci ve öğretim üyeleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Gazimağusa’daki İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon merkezini ziyaret ederek etkinlik düzenledi. Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri öğrencileri, düzenlenen etkinlikte Gazimağusa İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon merkezindeki erkeklere saç ve sakal bakımı; kadınlara ise saç, makyaj ve tırnak bakımı gerçekleştirdi. Etkinlikte Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy ile Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanları Prof. Dr. Fahriye Altınay ve Prof. Dr. Zehra Altınay da katıldı.

Sevgi varsa engel yoktur…

Dünya Engelliler Günü nedeniyle toplumda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlik hakkında konuşan Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy, her insanın bir engelli adayı olduğunu unutmaması gerektiğini dile getirerek “Sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde değil, sosyal yaşamın bir parçası olmalarının önündeki engelleri azimle, inançla aşan engelli bireylerin ve ailelerinin her zaman yanındayız” ifadesini kullandı.  

Yrd. Doç. Dr. Aksoy, "Bu etkinliği gerçekleştirmemizde destek veren Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Melek Çaluda’ya, Gazimağusa İrfan Nadir 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Atakan Alasya'ya ve tüm öğretmen ve personele teşekkür ederim" dedi.

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