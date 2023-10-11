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YDÜ Tıp Fakültesi’nde eğitime başlayan geleceğin doktorları, beyaz önlüklerini giyerek mesleğe ilk adımlarını attı

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Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitime başlayan geleceğin doktorları, beyaz önlüklerini giyerek mesleğe ilk adımlarını attı
YDÜ Tıp Fakültesi’nde eğitime başlayan geleceğin doktorları, beyaz önlüklerini giyerek mesleğe ilk adımlarını attı

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi 2023- 2024 akademik yılı “Beyaz Önlük Giyme Töreni” Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende; Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nden Öğr. Gör. İmge Dinçer ve Uzman İrada Melikova müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Yoğun katılımla gerçekleşen törenin açılış konuşmalarını Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu ve Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erksin Savaş Güleç tarafından “Antropolojik Bulgular Işığında Anadolu’nun İlk Beyin Cerrahları” konulu ilk dersi gerçekleştirildi.

İlk dersin ardından tüm birinci sınıf öğrencileri, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan ile beraber Öğrenci Andı’nın okuyarak mesleğe ilk adımlarını attı.

ydu,-beyaz-onluk-giyme-toreni-(2).jpgProf. Dr. Meltem Nalça Andrieu: “Eğitim, sadece gerçeklerin öğretilmesi değildir, düşünmek için aklın eğitilmesidir.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu, 2008’de kurulan Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin; uluslararası saygınlığa sahip akademisyen kadrosu ile dünyanın pek çok ülkesinden öğrenciye sahip uluslararası bir tıp fakültesi kimliği taşıdığını vurguladı. 

Tıp fakültesi öğrencilerine uygulama olanakları yaratan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu, “Kampüsümüz içerisinde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, 55 bin metrekare kapalı alana sahip, 8 ameliyathane, 30 yoğun bakım ve 17 yeni doğan yoğun bakım ünitesi, donanımlı laboratuvarları, teknik olarak en gelişmiş görüntüleme ve tedavi cihazlarının bulunduğu merkezleri ile sadece adamızın değil bölgemizin de sağlık hizmeti ihtiyacını karşılıyor” dedi.

Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu öğrencilere seslenerek, “Eğitim sadece gerçeklerin öğretilmesi değildir, düşünmek için aklın eğitilmesidir. Aslında bilgiye ulaşmanın çok kolay olduğu bir çağda yaşıyoruz. Ama önemli olan o bilgiyi nasıl kullandığımızdır ve bizler de size bunu öğretmek için hep yanınızda olacağız” dedi. Ardından öğrenci ailelerine seslenen Prof. Dr. Nalça Andrieu, “Sevgili veliler, gözünüzden bile sakındığınız çok değerli çocuklarınızı bir süreliğine bizlere emanet ediyorsunuz. Onları şüpheci, sorgulayan, akıl ve bilimin yolundan şaşmayan, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, onlarla gurur duyacağınız yüksek nitelikli birer hekim olarak yetiştirmek en önemli misyonumuzdur” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Gamze Mocan: “Tüm öğrencilerimizin; dürüstlük ve temizlik simgesi olan  beyaz önlüğün hakkını vereceklerine içtenlikle inanıyorum.”

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan ise konuşmasına, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin amacının; sadece eğitim süresince değil mezuniyet sonrasını da kapsayacak şekilde sürekli tıp eğitimi vermek olduğunu vurgulayarak başladı.

Öğrencilerini tam donanımlı birer doktor olarak mezun ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Gamze Mocan, “Her bir doktor adayımızı; sorunları çözme yeteneği ile donanmış, bilgili, yeterli, dürüst, mesleki ve evrensel etik değerlere bağlı, insanlığa hizmeti amaç edinmiş, hastalarına karşı saygılı, anlayışlı ve sorumlu, yaratıcı, sorgulayıcı, araştırmacı ve Atatürk İlke ve Devrimlerini özümsemiş, yüksek nitelikli tıp doktorları yetiştirmek amacındayız” dedi.

“Tıp alanı, sürekli yeni gelişmeler ve buluşların yaşandığı, ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetin çok fazla olduğu bir alandır. Bu nedenle sürekli tıp eğitimi programlarımız da yoğun bir şekilde başarı ile gerçekleşmektedir” diyen Prof. Dr. Gamze Mocan, öğrencilerin ailelerine de seslenerek, “Çocuklarınız, bizim de çocuklarımızdır. Onları sizler yetiştirdiniz. Bizler ise meslek kazandırıp dünya görüşlerini ve ufuklarını geliştireceğiz” dedi.

Tüm doktor adayı öğrencilere; sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir eğitim hayatı dileyen Prof. Dr. Gamze Mocan, “Tüm öğrencilerimizin; dürüstlük ve temizlik simgesi olan  Beyaz Gömleğin hakkını vereceklerine içtenlikle inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Erksin Savaş Güleç: “Antropoloji çok eski zamanlara dayanan çok geniş bir alandır. Atatürk ise Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda Antropoloji bölümünü kuran eşsiz insanlardan biridir.”

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erksin Savaş Güleç, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 2023-2024 akademik yılının ilk dersini “Antropolojik Bulgular Işığında Anadolu’nun İlk Beyin Cerrahları” konu başlığıyla gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Erksin Savaş Güleç, verdiği ilk derste, Anadolu’da neolitik dönemden bulunan çeşitli iskelet görselleri ile birlikte o tarihteki cerrahi müdahaleleri anlattı. Prof. Dr. Erksin Savaş Güleç, “Trepanasyon; beyine, beyin zarına ve kan damarlarına zarar vermeden kafatasından parça çıkarılması işlemi olarak biliniyor. Ayrıca bu işlem en eski cerrahi işlem olarak kabul ediliyor” diyerek trepanasyon işleminde kullanılan metotları anlattı.

Trepanasyon yönteminde; kazıma, delme ve kesme metotları ile işlem sırasında kullanılan aletleri de yine görsellerle anlatan Prof. Dr. Erksin Savaş Güleç, Anadolu’daki trepanasyon örneklerinin birçok detaylı araştırmaya da konu olduğunu belirtti.

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