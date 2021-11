YDÜ Veteriner Hekimliği Fakültesi’nin uluslararası iş birliği ile yürüttüğü çalışma ödül aldı!

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi’nin Viyana Veteriner Üniversitesi, Zürih Üniversitesi ve Hannover Veteriner Üniversitesi ile yürüttüğü ödüllü çalışma, köpeklerde yavru kayıplarının engellenmesi ve yavru atımı sonrasında annenin tedavi seçeneklerinin belirlenmesini amaçlıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi’nin Viyana Veteriner Üniversitesi, Zürih Üniversitesi ve Hannover Veteriner Üniversitesi ile birlikte köpeklerde yavru kayıplarının engellenmesi için yürüttüğü bilimsel çalışma, ABD St. Louis'de Üreme Araştırmaları Derneği’nin (Society for the Study of Reproduction-SSR) düzenlediği kongrede en iyi çalışma özeti ödülü aldı.

“Dişi köpeklerde Utero-Plasental bağışıklık ortamının normal ve antigestagenlerle uyarılan luteolysis sürecindeki değişimi” adlı çalışmada klinik ve laboratuvar çalışmaları ışığında düşük yapan köpeklerde rahimde ve yavru zarlarında oluşan değişiklikler incelenerek yavru kayıpların önüne geçilmesi ve anne köpeğin sonraki doğumu sağlıklı bir şekilde yapabilmesi için tedavi yöntemleri geliştirilmesi amaçlanıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi’nin klinik tecrübelerinden de yararlanılan çalışmayı, Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Aslan ve Avrupalı meslektaşları birlikte yürüttü.

Prof. Dr. Selim Aslan: "Uluslararası iş birliği ile hayata geçirdiğimiz çalışmamız, ABD St. Louis'de Aralık ayında düzenlenecek alanın en önemli kongrelerinden SSR’da sunulacak ve sunum sırasında en başarılı konu olarak tanıtılacak."

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi’nin Viyana Veteriner Üniversitesi, Zürih Üniversitesi ve Hannover Veteriner Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü çalışmanın devam ettiğini söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Aslan, çalışmada ortaya çıkan ilk sonuçların yer aldığı bilimsel çalışmalarının ABD St.Louis’de yapılacak olan Society for the Study of Reproduction (SSR) kongresine Aralık ayında tanıtılacağını ve “uluslararası en iyi abrstract " ödülü alan çalışma olarak tanıtılacağını söyledi. Çalışma diğer tebliğler başlamadan tanıtılacak ve kogre bitimine kadar sergilenecek.

Çalışmada yavru düşüren anneler ile normal doğum yapan anneler arasında rahimde ve yavru zarlarında oluşan değişiklikler arasındaki farklılıkların belirlenerek uygun tedavilere ulaşılmasının amaçlandığını belirten Prof. Aslan, bu farklılıkların hem klinik veriler hem de moleküler düzeyde yapılan özel laboratuvar çalışmalarıyla ortaya konulduğunu vurguladı. Çalışma çok hızlı bir şekilde etki değeri yüksek olan ‘Animals’’ dergisinde de yayınlanmak üzere kabul edildi.