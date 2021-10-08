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Yemen'in Marib kentinde artan çatışmalar nedeniyle geçen ay 10 bin kişi yerinden oldu

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Birleşmiş Milletlere bağlı IOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Marib ve çevresinde çatışmaların tırmanması nedeniyle eylül ayından bu yana yerinden edilme oranlarında endişe verici bir artış olduğu aktarıldı.
Yemen'in Marib kentinde artan çatışmalar nedeniyle geçen ay 10 bin kişi yerinden oldu

Birleşmiş Milletlere bağlı IOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Marib ve çevresinde çatışmaların tırmanması nedeniyle eylül ayından bu yana yerinden edilme oranlarında endişe verici bir artış olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Geçen ay Marib'de yaklaşık 10 bin kişinin göç ettiği tespit edildi. Bu, bu yıl bir ay içerisinde izlenen en yüksek göç oranı." denildi.

IOM'un Yemen'deki Misyon Başkanı Christa Rothensteiner, "Marib'de bu yenilenen şiddet binlerce insanın hayatını istikrarsızlaştırıyor ve çocuklar da dahil olmak üzere siviller arasında ölümlere ve yaralanmalara yol açıyor." ifadelerine yer verdi.

Rothensteiner, tüm taraflara sivilleri koruma ve uluslararası insan haklarına saygı göstermeleri çağrısında bulundu.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

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