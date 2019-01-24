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Yeni bir ‘üç ebeveynli çocuk’ yakında Yunanistan'da doğacak

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İspanyol genetikçiler, dünyadaki ilk ‘üç ebeveynli çocuğun’ yeni versiyonu olan bir gebelik ameliyatı gerçekleştirerek, 32 yaşındaki Yunanistan vatandaşı bir kadının gebe kalmasını sağladı.
Yeni bir ‘üç ebeveynli çocuk’ yakında Yunanistan'da doğacak

Embryotools şirketi araştırma direktörü Nunu Costa Borges, yaptıkları ameliyatla ilgili "Bir erkek ve iki kadından alınan gametleri kullanmamıza rağmen, doğacak çocuğun tüm özelliklerinin bağlı olduğu nükleer DNA, normal döllenmelerde olduğu gibi, sadece biyolojik anneden miras kalır. İkinci kadının yumurta hücresinden sadece 37 gen ya da yüzde bir genom içeren mitokondrial DNA'sı kalır" dedi.

 

Üç yıl önce dünya, sansasyonel bir haber karşısında şok olmuş, Meksika'daki bir klinikte iki anne ve bir babadan olan üç ebeveynli bir çocuk doğmuştu. Daha sonra genetik deneylerin yasak olmadığı Ukrayna'daki kliniklerden birinde de benzer yöntemle bir çocuk doğdu.

2009'da maymunlar üzerinde yapılan deneyler sırasında genetikçi Şukrat Mitalipov ekibi tarafından geliştirilen bu prosedür, esas olarak klonlamaya benziyor. Bilim insanları döllenmiş bir yumurtanın çekirdeğini alarak, çekirdeği daha önce alınmış olan donör yumurta hücresine aktarıyor.

Bu, ikinci annenin hücresine karşılık gelen kısımların yerini alan kusurlu mitokondrilerden kurtulmasını sağlıyor. Böylece bebek, gelişim sırasında hastanın yavaş yavaş vücudun kontrolünü kaybettiği ve boğulma nedeniyle öldüğü Lee sendromu gibi bazı ciddi genetik hastalıklardan korunuyor.

Costa Borges'e göre, prosedür pratikte ancak yumurta hücresi ve çocuğun genetik materyali miras aldığı spermlerin birleştirilebilmesi ve en azından embriyo gelişiminin erken aşamalarında normal şekilde bölünmeye başlaması durumunda test edilebilir.

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