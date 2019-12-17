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Yeni optik illüzyon beyinleri felç etti:İşte o illüzyon

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Yeni optik illüzyon beyinleri felç etti: ‘9 saattir bakıyorum, imdat'
Yeni optik illüzyon beyinleri felç etti:İşte o illüzyon

InertialObserbr rumuzlu Twitter kullanıcısının paylaştığı yeni optik illüzyon, görenlerin aklını bulandırıyor.

İllüzyon basit bir Lissajous eğrisi temel alınarak yapıldı, ama 'çift eksen yanılgısını yaratmak için akıllı ışıklandırma kullanıyor.'

Paylaşımı görenler, şeklin tam olarak hangi yönde, yatay eksende mi, dikey eksende mi döndüğünü anlamaya çalıştı.

ClassyScrientist rumuzlu takipçi, “9 saattir buna bakıyorum, yardım gönderin” diye yazdı.

ReluctantPotato de, “Aman beynim gitti” yorumunda bulundu. AlexanderRKlotz ise, “Bunu bana neden yaptın?” diye sordu.

Bazı takipçiler, şeklin bir süre sonra balığa dönüştüğünü yazdı.

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