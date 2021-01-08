  • BIST 1.541
  • Altın 438,609
  • Dolar 7,3525
  • Euro 9,0134
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAPilli: 19'u yerel 25 yeni Covid-19 vakası!

Yeni Zelanda'da köpek balığı saldırısı: 1 ölü

» »
Yeni Zelanda'da köpek balığının saldırısına uğrayan genç kadın hayatını kaybetti.
Yeni Zelanda'da köpek balığı saldırısı: 1 ölü

Yeni Zelanda'da köpek balığının saldırısına uğrayan genç kadın hayatını kaybetti.

Auckland kentinin güneydoğusunda yer alan Kuzey Adası'ndaki Waihi Plajı'nda nadir bir olaya rastlandı. İHA'nın haberine göre plajdaki cankurtaranlar, çığlık sesleri üzerine genç bir kadını denizden botla ağır yaralı olarak çıkardı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Yeni Zelanda polisi tarafından yapılan açıklamada, köpek balığı saldırısına uğrayan kadının sudan yaralı olarak çıkarıldığı, kısa süre sonra yaşamını yitirdiği doğrulandı.

Köpek balığı üzerine araştırmalar yürüten Kina Scollay, "Köpek balıkları Yeni Zelanda'nın tüm kuzey sahillerinde oldukça yaygındır, çoğu zararsızdır ve hatta tehlikeli olduğu düşünülen türler yüzücülerle çok nadiren etkileşime girer" dedi.

Ülkede köpek balığı saldırısı nadir görülürken, yaşanan ölümün 2013'ten beri ilk olduğu belirtiliyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elon Musk, dünyanın en zengini oldu07 Ocak 2021 Perşembe 19:05
  • Oyuncu Demet Özdemir karavanda omlet yaptı07 Ocak 2021 Perşembe 15:30
  • Dünya son 50 yıldır her zamankinden hızlı dönüyor...1 gün 24 saatten daha kısa05 Ocak 2021 Salı 21:45
  • Bir doktor 200 hastasının toplam 650 bin dolarlık borcunu sildi05 Ocak 2021 Salı 21:32
  • Elektromanyetik Kirlilikten Arınmak İçin Bakır Kullanmanın Faydaları05 Ocak 2021 Salı 15:10
  • Kayıp Olduğu İddia Edilen Alibaba'nın Kurucusuyla İlgili Video Sosyal Medyada Gündem Oldu05 Ocak 2021 Salı 10:16
  • 12 bin 638 taşlı yüzük Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi04 Ocak 2021 Pazartesi 23:42
  • 19 Yıllık Karısı Erkek Çıktı!04 Ocak 2021 Pazartesi 23:27
  • Google çalışanları sendika kurdu04 Ocak 2021 Pazartesi 21:25
  • Yemen'de açlığın tablosu: 7 yaşında 7 kilo04 Ocak 2021 Pazartesi 21:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti