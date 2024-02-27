  • BIST 9179.48
  • Altın 2037.444
  • Dolar 31.1364
  • Euro 33.8048
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKANetanyahu Refah’a saldırıyı onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacak

Yeni Zelandalı şirketten elektrikli araçlar için talaş çözümü

»
Yeni Zelanda merkezli bir şirket, elektrikli araçların bataryalarında talaş kullanmaya başladı.
Yeni Zelandalı şirketten elektrikli araçlar için talaş çözümü

Şirket, ıskarta durumdaki talaşı sentetik grafite dönüştürmeyi başararak önemli bir adıma imza attı.

Bu gelişmenin, bataryalarda kullanılan grafit konusunda tüm dünyanın Çin'e bağımlılığını azaltması bekleniyor.

CarbonScape isimli şirket, talaştan elde edilen alternatif grafit daha sürdülebilir bir çözüm sunduğunu ve Avrupa'nın lityum-iyon bataryalar için Çin'e olan bağımlılığını azaltacağını savundu.

Elektrikli araç bataryalarını üretmek için kilit önemde olan grafit doğada bulunan ve madenciliği yapılan bir madde. Sentetik grafitse petrol ürünlerinden üretiliyor.

CEO Ivan Williams'a göre CarbonScape'in talaştan geliştirdiği grafitse daha çevreci bir çözüm sunuyor.

Konuyla ilgili Euronews'e konuşan Williams, "Geleneksel şekilde sentetik grafit üretmek için fosil yakıt temelli hammaddeler kullanılıyor. Üretilen her bir ton grafit için 35 tonluk karbondioksit salınımı yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Ormancılık şirketine batarya üreticisinden 18 milyon dolarlık yatırım

CarbonScape geçen yıl Finlandiya-İsveç ortaklığındaki ormancılık şirketi Stora Enso ve Hong Kong merkezli batarya üreticisi Amperex'ten toplam 18 milyon dolarlık yatırım almıştı.

CarbonScape'in talaştan sentetik grafit üretimi haberi elektrikli araç pazarında grafite yönelik talep artışlarının yaşandığı bir dönemde geldi.

2030'a kadar grafitte küresel tedarik açığının 777 bin tona kadar ulaşması bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Apple'dan ıslak telefonu pirince koymayın uyarısı23 Şubat 2024 Cuma 21:36
  • ABD, Odysseus uzay aracıyla 52 yıl sonra ilk kez Ay'da23 Şubat 2024 Cuma 21:03
  • Google, açık kaynak yapay zeka modeli Gemma'yı duyurdu22 Şubat 2024 Perşembe 20:22
  • NASA'nın kıyamet planı21 Şubat 2024 Çarşamba 23:42
  • WhatsApp'tan yeni özellik: Ekran görüntüsü alınamayacak21 Şubat 2024 Çarşamba 21:26
  • Uzay enkazı: İki tonluk uydu bugün Dünya'ya düşecek21 Şubat 2024 Çarşamba 08:53
  • Dünyada ilk: Japonya uzaya ahşap uydu fırlatıyor20 Şubat 2024 Salı 22:30
  • Neuralink'in beynine çip taktığı ilk insan düşünerek fare imlecini oynatabildi20 Şubat 2024 Salı 21:27
  • Evrenin en parlak uzay cismi keşfedildi: Güneş'ten 500 trilyon kat daha fazla parlıyor20 Şubat 2024 Salı 18:20
  • AB'nin TikTok endişesi: Resmi soruşturma başlatıldı19 Şubat 2024 Pazartesi 23:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti