Yeşil reçeteye tabi haplarla yakalanan zanlılar teminata bağlandı

Güzelyurt'ta meydana gelen "İlaç ve Eczacılık Yasasına Aykırı Hareket Etmek" suçlarında tutuklanan zanlılar Hasan Nazlı ve Mertcan Demir mahkeme huzuruna çıkarılarak teminata bağlandı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şehadet veren polis memuru İbrahim Ertarkan, 7 Nisan 2023 tarihinde saat 17.30 raddelerinde Güzelyurt'ta Ecevit Caddesi üzerinde zanlı Hasan Nazlı’ya ait 01 RZ 150 plakalı aracın tehlikeli sürüş yapması üzerine araç durdurularak yapılan kontrolde ve yapılan aramada aracın bagaj kısmında ve torpido içerisinde zanlı Hasan Nazlı’ya ait yeşil reçeteye tabi toplam 64 adet adet hap ve yine araçta yolcu olarak bulunan zanlı Mertcan Demir'in üzerinde giymekte olduğu montun iç cebinde 10 adet hap bulanarak emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandığını ve ayni gün mesele ile ilgili olarak mahkemeden alınan arama emri gereği 20.00-20.15 saatleri arasında zanlı Hasan Nazlı'ya ait Gönyeli adresindeki ikametgahında yapılan aramada ikametgahın yatak odası içerisinde yeşil reçeteye tabi 448 adet hap bulunarak emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlıların mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur zanlıların davasında hazır olması maksadı ile yurt dışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 20 bin TL nakit teminat yatırmaları koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.