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Yıllarca esaret altında tutulan beyaz balinaların deniz hasreti sona erdi

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Yıllarca esaret altında tutulan beyaz balinaların deniz hasreti sona erdi
Yıllarca esaret altında tutulan beyaz balinaların deniz hasreti sona erdi

Çin’in Şangay şehrindeki bir akvaryumdan alınan iki beyaz balinanın (beluga) İzlanda açıklarındaki bir koruma alanında denize bırakıldığı belirtildi.

AFP’nin haberine göre Haziran 2019’a kadar Changfeng Okyanus Dünyası’nda ziyaretçileri eğlendiren 13 yaşlarındaki Little White ve Little Grey isimli dişi balinalar özel olarak tasarlanmış konteynırlar vasıtasıyla İzlanda’nın Klettsvik Koyu’nda yer alan Westman Adaları’na götürülmüştü.

Sea Life Trust adlı deniz canlılarını koruma vakfı pazartesi günü yaptığı açıklamada, tutuldukları kara tesisinden alınarak cuma günü Klettsvik Koyu açıklarında bir koruma havuzuna nakledilen balinaların, Rusya’da bir balina araştırma tesisinden alındıkları 2011’den bu yana ilk kez denize kavuştuğunu belirtti.

Kuruluş, balinaların yeni evleri olacak 32 bin metrekarelik daha büyük bir koruma alanına geçirilinceye kadar bu kısıtlı bölgede “birkaç hafta” daha kalacağını kaydetti.

Açıklamada, “daha geniş bir koruma alanına bırakılmadan önce dış dünyadaki tüm faktörlere ve yeni doğal ortamlarına ayak uydurabilmeleri için bu iki balinanın kısa bir zamana ihtiyaç duyacağı” ifade edildi.

Haberde insanların bakımında geçen onca yılın ardından beyaz balinaların doğal yaşamda hayatta kalmasının zor olacağına dikkat çekildi.

Beyaz balinaların denize bırakılmasının planlandığı gibi sorunsuz tamamlandığını söyleyen Sea Life Trust Başkanı Andy Bool, “Little White ve Little Grey’yi uzman bakım ekibimiz ve veterinerlerimizle birlikte çok dikkatlice takip ediyoruz” dedi.

Bool bu balinaların “dünyanın dört bir yanında insanların bakımı altında tutulan diğer 300 beyaz balina için birer elçi” olduğunu belirterek “Başkalarını da beyaz balinaların farklı bir ortamda daha iyi olabileceğine dair ikna edebileceğimizi umuyoruz” diye ekledi.

Denize nakledilmeden önce nefeslerini daha uzun süre tutabilmeleri konusunda eğitilen beyaz balinalar, gelgitler ve akıntılarla mücadele için fiziksel açıdan daha güçlü hale getirildi. Daha soğuk sularda hayatta kalabilmelerini sağlamak için de bu canlıların yağlanmaları sağlandı.

Balinaların boylarının 4 metre olduğu ve son olarak 900’er kilo ağırlığa ulaştığı belirtildi.

Kökenleri Rusya’nın kutup bölgesine uzanan bu deniz canlılarının yakalandıkları sırada muhtemelen 2 ya da 3 yaşında oldukları kaydedildi.

Beyaz balinaların ortama ömrünün 40 ile 60 yıl arasında değiştiği tahmin ediliyor.

Dünyada beyaz balinalar için denizde ilk açık koruma alanına ev sahipliği yaptığı belirtilen Klettsvik Koyu, 1993 tarihli Özgür Willy (Free Willy) filmindeki katil balina Keiko’nun 1998’de denize salındığı yer olarak hatırlanıyor.

Denize tam anlamıyla 2002 bırakılan Keiko, doğal yaşama adapte olamamış ve 18 ay sonra Norveç fiyortlarında can vermişti.

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