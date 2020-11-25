Yılmabaşar yazdı... Karar HP’nin, UBP ile mi CTP ile mi hükümet kuracak?

Karar HP’nin, UBP ile mi CTP ile mi hükümet kuracak?

UBP Başkanvekili Ersan Saner’in 15 günlük hükümet kurma sürecinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar hükümeti kurma görevini CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a verdi.

**

Biraz geriye gidelim…

UBP ile HP hükümeti neden bozulmuştu?

HP hükümetten neden çekilmişti?

HP Parti Meclisi Cumhurbaşkanlığı seçimine 5 gün kala göbek atarak UBP ile hükümeti bozmuştu.

Sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu.

Tartışmalardan sonra Tatar Cumhurbaşkanlığı makamını 4. Cumhurbaşkanı Akıncı’dan tören ile devir aldı.

Tatar Cumhurbaşkanlığı’na giderken geride kalan Bakanlar Kurulu üyelerinden birine Başbakanlık için vekalet vermedi.

Hükümet başsız kaldı.

Hükümet bu hal içerisinde iken UBP’de çok tartışmalı bir başkanlık için kurultay yaşandı.

Neticede UBP’de başkansız kaldı.

**

Ve geldik bugünlere…

Önce Tatar Mecliste en çok vekile sahip UBP’ye Ersan Saner’e hükümet kurma yetkisi verdi.

Saner 15 gün tüm şartları zorladı ama ne icraat ne de seçim hükümetini kuramadı.

Görevi gitti Cumhurbaşkanı Tatar’a iade etti.

Tatar hiç bekletmeden aynı gün hükümet kurma görevini CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a iade etti.

**

Erhürman CTP MYK’yı topladı ardından Parti Meclisi’nden hükümeti kurmak için yetki aldı.

Ve dün siyasal partileri ziyaret etmeye başladı.

Tufan hoca siyasal partilere 3 maddelik bir öneri paketi ile gitti.

Bu pakette,

Kamuda istihdamlar usule bağlansın. Geçici işçiler için de sınav açılsın. Her bütçe yılında dairelerin ihtiyaçları belirlensin ve yazılsın Vatandaşlık yasası düzenlensin, kriterler netleşsin Pandemi krizinden etkilenen özel sektör çalışanlarına destekleyici program hazırlansın

Esasen bu 3 madde dikkat çekti.

Erhürman’ın UBP ziyaretinden sonra UBP Başkan Vekili Saner UBP’nin parlamentoda en büyük parti olduğunu ve etik gereği CTP’nin başkanlığında bir hükümette UBP’nin olmasının pek de doğru olmayacağı yönünde BRT’ye değerlendirmelerde bulundu.

Erhürman bu kez HP’ye gitti. HP ısrarla CTP-UBP-HP geniş tabanlı bir hükümetinden bahsetti ama diğer taraftan UBP’nin CTP’nin başkanlığında böyle bir hükümette yer almayacağı ETİK açıklamasını gözden kaçırdı.

CTP heyeti bu kez TDP’nin yolunu tuttur. TDP pozisyonu net bir şekilde ortaya koydu. CTP 26 veya 26+’lık bir sayıya ulaşırsa kendilerinin böyle bir yapıda olmayacaklarını açıkça ortaya koydu. Yani TDP, olası bir CTP-UBP-HP hükümetinde bana ihtiyacınız yok sayı zaten 42 dedi. Diğer yandan TDP’ye ihtiyaç olunan bir modelde ellerini taşın altına koymaktan çekinmeyeceklerini söyleyerek olası bir CTP-HP’li yapıda olabileceklerinin sinyalini verdiler.

CTP’nin ortaya koyduğu 2021 Eylül’de bir erken seçim hükümeti modeli ise hemen hemen tüm partilerde karşılık buldu.

Bu bile kurulacak olan hükümetin en az 1 yıl ömürlü olabileceğini bize gösterdi.

**

Tüm bu olanlarda sonra HP kritik bir karar aşamasına doğru ilerliyor.

HP’nin önünde ya CTP ile bir seçim hükümeti ya da yeniden bir UBP-HP izdivacı var.

HP’nin daha 10 gün önce Parti Meclisi’nde 45’e karşı 10 oy ile UBP ile hükümet kurmayacağız kararı davar.

Bu karar değişir mi?

HP yeniden UBP ile izdivaç kurar mı?

Deniz aşırı yerlerden yeniden rüzgârlar eser mi?

Tüm bunların netleşmesi için birkaç güne daha ihtiyaç olacak…