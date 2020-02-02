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Yiyecek bulamayınca mahalleye inen domuzlar markete girip karınlarını doyurdu

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde yüksek kesimlerdeki kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan domuzlar mahalleye indi. Domuzlar buradaki bir markete girip karınlarını doyurdu.
Yiyecek bulamayınca mahalleye inen domuzlar markete girip karınlarını doyurdu

İnegöl ilçesinin karla kaplı yüksek kesimlerinde yiyecek bulmakta zorlanan domuzlar, bugün saat 13:30 sıralarında kırsal Kurşunlu Mahallesi’ne indi.

Mahallede dolaşan domuzlar, bir marketin açık olan kapısından içeri girdi. Domuz sürüsünü fark eden çalışanlar ve müşteriler, koşarak marketten çıktı.

Bir süre markette dolaşan domuzlar yiyeceklerden yiyerek karınlarını doyurdu.

Domuzlar daha sonra marketten çıkıp mahalleden uzaklaştı.

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