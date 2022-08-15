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Yolcu otobüsü alev alev yandı

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Bolu’da, TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan yolcu otobüsü alev alev yandı. Olayda can kaybı yaşanmazken yolcu otobüsü tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yolcu otobüsü alev alev yandı

Saat 06.30 sıralarında TEM Otoyolu Çaydurt mevkiinde, Trabzon’dan İstanbul’a seyir halinde olan Barış Baca idaresindeki otobüste henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

45 yolcusu bulunan otobüste duman çıktığını gören sürücü aracı emniyet şeridine çekerek yolculardan otobüsü terk etmelerini istedi.

Yolcuların otobüsten inmesinden kısa süre sonra araç alev alev yanmaya başladı. Kendi imkanlarıyla yangını söndürmeyi başaramayan sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken yangın 1 saatlik çalışma sonrası söndürülebildi. Alev alev yanan otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın sebebiyle TEM’in İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Yanan yolcu otobüsünde yapılan soğutma çalışmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

Yangınla ilgili konuşan yolcular, otobüsün yanmadan önce arızalandığını ve dinlenme tesisinde tamir edildiğini belirttiler.

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