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Yolcu uçakta sinir krizi geçirdi

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Amerika merkezli bir havayolu şirketine ait yolcu uçağında hareketli dakikalar yaşandı. Sinir krizi geçiren yolcu bir anda oturduğu yerden kalkarak bağırmaya başladı.
Yolcu uçakta sinir krizi geçirdi

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde yolcu uçağında ismi açıklanmayan bir kadın yolcunun yaşadığı sinir krizi yer aldı. Kadının hareketleri nedeniyle uçağın kalkışı gecikirken polis memurları yolcuyu tutuklamak için hamle yaptı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Polislerin kendisini tutuklanmasını istemeyen kadın ise, "Oraya daha önce de gitmiştim. Hapse girmek istemiyorum şişko" diyerek duruma tepki gösterdi.

Diğer yolcuların şaşkın bakışlarının gölgesinde devam eden karmaşada kadın yolcu polislerin kendisini kelepçelemeye çalıştığı anlarda kaçmaya çalıştı.

O anlar sosyal medyada viral oldu. Sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü olası bir akıl sağlığı krizinden muzdarip olduğuna inandığı kadına üzüldüklerini dile getirdi.

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