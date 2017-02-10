 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.870
  • Altın 145,274
  • Dolar 3,6823
  • Euro 3,9204
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAFransa nükleer santralinde patlama!

YouTube’da internetsiz video dönemi!

»
YouTube’da internetsiz video dönemi!
Birçok akıllı telefon kullanıcısı internetsiz kaldığı ortamda video izleyememekten şikayetçi. YouTube'un çevrimdışı kullanım desteğini sağladığını duyurması herkesi şimdiden heyecanlandırdı.

YouTube tüm internet kullancılarının bir şekilde hayatında yer edinmiş durumda ve özellikle mobil internet kotasına ciddi bir etkisi bulunmakta. YouTube herkesin beklediği bir özelliği kullanıcılara sunarak birçok kişiyi heyecanlandırmaya hazırlanıyor, gelecek yeni güncellemeyle artık YouTube üzerinden çevrimdışı video izlenebilecek.

İZLEDİĞİNİZİ KAYDEDİN

YouTube’un yeni çıkaracağı uygulamanın adı YouTube Go, yeni uygulamayla veri tasarrufu hedefleniyor. İzlediğiniz uygulamaları tek tuşla kaydetmenizi sağlayacak YouTube Go, videoları kaydedebileceğiniz alanı da seçmenizi sağlıyor. YouTube Go şimdilik sadece Hindistan’da hizmete sunulmuş durumda. İlerleyen dönemde tüm dünyada indirilebilir olması bekleniyor.

youtube-go.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Apple 'Hindistan'da iPhone üretecek'09 Şubat 2017 Perşembe 13:17
  • Apple'ın merakla beklenen 'Uzay üssü' için geri sayım09 Şubat 2017 Perşembe 09:06
  • Koca koca amfiler artık cep telefonumuzda07 Şubat 2017 Salı 13:34
  • En pahalı iPhone bu ülkelerde satılıyor07 Şubat 2017 Salı 12:38
  • AppStore’dan Google Play’e büyük fark!07 Şubat 2017 Salı 11:52
  • New Balance, Apple'a rakip oldu06 Şubat 2017 Pazartesi 19:35
  • Snapchat halka açılıyor05 Şubat 2017 Pazar 18:58
  • Çöpçatanlık sitesi Tinder'a rakip geldi05 Şubat 2017 Pazar 18:57
  • 1,86 milyar kişi Facebook kullanıyor05 Şubat 2017 Pazar 17:09
  • Yapay zeka Pokerde de insanları yendi03 Şubat 2017 Cuma 15:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti