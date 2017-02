YouTube’da internetsiz video dönemi!

Birçok akıllı telefon kullanıcısı internetsiz kaldığı ortamda video izleyememekten şikayetçi. YouTube'un çevrimdışı kullanım desteğini sağladığını duyurması herkesi şimdiden heyecanlandırdı.

YouTube tüm internet kullancılarının bir şekilde hayatında yer edinmiş durumda ve özellikle mobil internet kotasına ciddi bir etkisi bulunmakta. YouTube herkesin beklediği bir özelliği kullanıcılara sunarak birçok kişiyi heyecanlandırmaya hazırlanıyor, gelecek yeni güncellemeyle artık YouTube üzerinden çevrimdışı video izlenebilecek.

İZLEDİĞİNİZİ KAYDEDİN

YouTube’un yeni çıkaracağı uygulamanın adı YouTube Go, yeni uygulamayla veri tasarrufu hedefleniyor. İzlediğiniz uygulamaları tek tuşla kaydetmenizi sağlayacak YouTube Go, videoları kaydedebileceğiniz alanı da seçmenizi sağlıyor. YouTube Go şimdilik sadece Hindistan’da hizmete sunulmuş durumda. İlerleyen dönemde tüm dünyada indirilebilir olması bekleniyor.