  • BIST 5.322,65
  • Altın 1115.974
  • Dolar 18.8822
  • Euro 20.1063
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

YouTube’da skandal: Çocukların verilerini topluyor

»
İngiltere'de bilgi ve veri hakları savunucusu Duncan McCann, 13 yaş altı çocukların izleme verilerini derleyip işlemesinin İngiltere'deki çocukların veri güvenliğini sağlayan yasaları çiğnediği gerekçesiyle YouTube'dan şikayetçi oldu.
YouTube’da skandal: Çocukların verilerini topluyor

İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin haberine göre, veri hakları savunucusu ve 3 çocuk babası McCann, İngiltere’de veri koruma, elektronik haberleşme ve iletişimde gizliliği sağlama, bu alanlarda düzenlemeler yapma görevlerini yürüten Enformasyon Komisyonu Ofisi’ne konuya ilişkin resmi şikayette bulundu.

YouTube’un çocukların izlediği videolar, izledikleri yerler ve izledikleri cihazlarla ilgili verileri topladığını kaydeden McCann, çocukların aile üyelerinin kullandığı cihazlarla YouTube videoları izlediğini ve bu cihazlardaki bilgilerle birlikte çocukların verilerinin de toplandığını söyledi.

İngiltere’de 2020’de çıkarılan çocukların veri haklarının korunmasına ilişkin yasaya göre ilk şikayeti yapan McCann, yalnızca uygun şekilde onay veren yetişkinlere yönelik veri toplama ve işleme sisteminin kurulmasıyla YouTube’un hangi veriyi topladığından emin olunabileceğini de ifade etti.

170 MİLYON DOLARLIK CEZA

Her ne kadar YouTube, aileleri koruduğunu ve yetişkin hesaplarından izlense de çocuk içeriklerinin çocuklar tarafından izlendiği değerlendirmesini yapacağını açıklasa da ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), 2019’da, yasaları ihlal ederek çocuklara yönelik izleme ve reklam satışı yaptığı tespit edilen video paylaşım sitesini 170 milyon dolar para cezasına çarptırmıştı.

Bu cezanın ardından 13 yaş altı çocukların verilerinin ebeveyn onayı dışında toplandığı iddiasıyla çeşitli suçlamalar da yapılmıştı.

YouTube, bu iddiaları reddetse de 170 milyon dolarlık cezayı ödemişti.

Birleşik Krallık’ta telekomünikasyon, yayın ve posta düzenleme kurumu İletişim Ofisi’nin (Ofcom) 2021’de yaptığı çalışmaya göre ülkede yaşı 3 ila 17 arası olan çocukların yüzde 89’u YouTbe videoları izliyor. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erişim engeli getirilen Ekşi Sözlük: Hukuki süreçlere başvuracağız23 Şubat 2023 Perşembe 20:30
  • Ekşi Sözlük’e erişim engeli22 Şubat 2023 Çarşamba 12:41
  • 'Meta verified': Ayda 12 dolara Facebook ve Instagram için 'mavi onay rozeti' aboneliği başlıyor20 Şubat 2023 Pazartesi 11:30
  • Microsoft Bing'in yapay zeka destekli arama motoru neden tartışma konusu?19 Şubat 2023 Pazar 13:22
  • Tesla 363 bine yakın aracını geri çağırdı17 Şubat 2023 Cuma 09:18
  • Casus balonlar, uydular ve uçan cisimler: Bizi yukarıdan kimler izliyor?14 Şubat 2023 Salı 11:24
  • Türkiye’de Twitter ve TikTok’a kısıtlama!08 Şubat 2023 Çarşamba 18:12
  • Twitter'a erişilemiyor!08 Şubat 2023 Çarşamba 17:14
  • ChatGPT tartışma yaratırken rekor kırdı: Bu meslekler tarih olacak05 Şubat 2023 Pazar 21:42
  • Samsung’un yöneticisi, ama kızına akıllı telefon vermemiş04 Şubat 2023 Cumartesi 23:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti