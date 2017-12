YSK kesinleşen adayları ilan etti

KKTC, Cumhuriyet Meclisi’ndeki temsilcilerini seçmeye hazırlanırken, siyasi partiler ve adaylar da tanıtım faaliyetlerine başladı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kesinleşen aday listesini bugün ilan etti. Buna göre, 7 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde 8 siyasi partiden 379 aday yarışacak. 9 bağımsız aday ile birlikte toplam milletvekili aday sayısı 388.

Erken genel seçime partilerden ve bağımsız olarak katılacak adaylar için propaganda dönemi de yarın başlıyor. Seçim propagandası, oy verme gününden bir gün önce yani 6 Ocak Cumartesi son erecek.

7 Ocak Erken Genel Seçimi için YSK tarafından açıklanan 388 kişilik aday listesi içinde kadın aday sayısı 120. En fazla kadın aday gösteren parti ise 17 ile Demokrat Parti (DP).

Askı öncesi YSK verilerine göre 188 bin 688 seçmenin oy kullanacağı seçimde, 7 engelli aday da Meclis’e girebilmek için çalışacak.

10 ESKİ MİLLETVEKİLİ TEKRAR ADAY

7 Ocak’ta yapılacak seçimler için bazı partiler genç isimlere yönelirken, 9 eski milletvekili de tekrar Meclis’te yer alabilmek için halkın onayına başvuracak.

Seçimin en genç adayı TKP İskele milletvekili adayı Esma Kızıl. 1992 doğumlu olan Kızıl, 25 yaşında.

Adayların mesleklerine bakıldığı zaman her zamanki gibi doktorlar ön plana çıkıyor. Kamu ve özelden 20 doktor milletvekili adayı. Doktorları, hukukçular ve serbest meslek sahipleri izlerken, öğretmenler ve kamu görevlileri de halkı temsil için onay arayacak.

6 İLÇEDE 50 ADAY…

İlk kez uygulanacak Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’yla KKTC geneli tek seçim bölgesi olurken, seçmenler ülke genelinde, belli kurallarla 6 ilçedeki 50 adaya da oy verebileceğinden bu seçimde aday tanıtımları daha da önem kazandı.

Partiler propagandalarını tüm KKTC’ye yayarken, seçimde, “mühür, mühür+tercih ve karma” yöntemlerle oy kullanacak seçmenler, Cumhuriyet Meclisi’nde kendini temsil edecek 50 milletvekili için Lefkoşa’dan 16, Gazimağusa’dan 13, Girne’den 10, İskele’den 5, Güzelyurt’tan 4 ve yeni ilçe Lefke’den 2 aday belirleyecek.

PARTİLERİN HAZIRLIKLARI…

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 7 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimleri’ne “Bir Oluruz Başarırız”, “Partimiz Bir Gücümüz Bir” sloganlarıyla gidiyor.

UBP’nin 50 milletvekili adayından 15’i kadın. UBP’nin bir de eski milletvekili adayı var. Savaş Atakan.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) “Çalışır Yaparız” sloganını kullanıyor. Parti broşürlerinde ise “Emek, Saygı, Dayanışma, Sevgi, Hassasiyet, Demokrasi, Adalet, Üretim, Hizmet, Çözüm” sloganı bulunuyor.

Adaylarının biri engelli ve 16’sı kadın olan CTP’de, halen milletvekili olan bazı adaylar aday olmazken, eski milletvekillerinden Kadri Fellahoğlu ve Mehmet Ceylanlı adaylar arasında yer alıyor.

“Halk Bilir” sloganı ile seçimlere hazırlanan Demokrat Parti (DP), en fazla kadın aday çıkaran parti durumunda. DP’nin 17 kadın adayı var. Engelli adayı da 2.

DP’de de eski milletvekilleri Kenan Akın ve Afet Özcafer’in adaylar arasında yer aldığı görülüyor.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) “Güçlü Bir Kadro, Temiz Bir Geçmiş, Özgür Bir Gelecek” sloganı ile 7 Ocak’a hazırlanıyor. TDP’de 14 kadın ve bir engelli aday bulunuyor. TDP’nin eski milletvekillerinden adayı yok.

BKP ile ittifak içinde seçime katılan Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler’in (TKP Yeni Güçler) sloganı “Değişim Kurtuluş.” TKP Yeni Güçler’de 16 kadın adaydan biri olan 1992 doğumlu İskele Milletvekili adayı Esma Kızıl, seçimlerin en küçük adayı.

1 engelli adayı bulunan partide, adaylar Mustafa Emiroğluları, Ali Gülle ve Sonay Adem eski milletvekillerinden.

Halkın Partisi (HP) “Halkın İradesiyle Yeni Siyaset” ve “Halkın Seçimi Halkın Partisi” sloganlarını kullanıyor.

Yeni partilerden bir olan HP adayları arasında 15 kadın ve 1 de engelli aday var.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) de seçime “Vatanım Kıbrıs” sloganıyla gidiyor. YDP’nin de 15 kadın ve 1 engelli adayı var.

Evrak eksikliği nedeniyle 29 adayla seçime katılacak olan MDP ise “Milli Devlet Güçlü İktidar” ve “Kıbrıs’ın Milli Gücü” sloganlarını kullanıyor. MDP’nin 12 kadın adayı bulunuyor.

Ülkedeki partilerden YKP seçimi boykot kararı alırken, KSP ise bağımsız aday Osman Zorba’yı destekleyecek.

BAĞIMSIZLAR

YSK’ya başvuran 10 bağımsız adaydan Mehmet Birinci’nin adaylığını geri çekmesiyle, bağımsız aday sayısı 4 Lefkoşa, 2 Gazimağusa, 1 Girne, 1 Güzelyurt ve 1 İskele olmak üzere 9’a düştü.

PROPAGANDA YARIN BAŞLIYOR

Bu arada, YSK 7 Ocak 2018 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için seçim propaganda süresinin yarın başlayacağını duyurdu.

Buna göre, seçime katılan siyasal partiler ile bağımsız adaylar, duvar ilanı asmakta, el ilanı ve her türlü matbua dağıtmakta serbest olacak. Ancak, oy verme gününden önceki gün saat 18.00’den sonra ilan, beyanname, genelge, açık mektup ve her çeşit propaganda niteliği taşıyan matbuanın dağıtılması, yapıştırılması, asılması ve satılması yasak.

Oy pusulası örnekleri ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından hazırlanan broşürler her zaman dağıtılabilirken, propaganda için kullanılan duvar ilanları ile el ilanları ve diğer her türlü matbua üzerinde, Türk Bayrağı, KKTC Bayrağı, dini ibareler, Arap harfleri ile yazılar bulundurulması yasak olacak.

Siyasal parti ve bağımsız milletvekili adaylarının propaganda için duvar ilanları, şehir ve kasabalarda İlçe Seçim Kurullarınca, köylerde köy ihtiyar heyetlerince gösterilecek yerlere asılacak ve talep eden siyasal partiler ile bağımsız milletvekili adaylarına aynı ölçüde saha verilecek.

Siyasal partiler ve bağımsız adaylar, özel araçlarına ve özel taşınmaz mallarının cam, pencere ve kapılarına iç taraftan olmak koşulu ile duvar ilanları asmakta serbest olacak.

Gösterilen yerlerden başka herhangi bir yerde ilan asılması, yapıştırılması veya teşhiri ise yasak.

KESİNLEŞEN ADAYLAR

YSK tarafından bugün açıklanan kesinleşen milletvekili adayları, başvuru sırasına göre şöyle:

“I.Demokrat Parti (DP):

(a)Lefkoşa İlçesi: 1. Serdar Denktaş, 2. Eda Çelik, 3. Mert Taşkın, 4. Tigin Kişmir, 5. Okyay Sadıkoğlu, 6. Nihal Sofu, 7. Sedat Hacımehmet, 8. Ali Tunçtaşlı, 9. İpek Kabidan, 10. Rauf Ataöv, 11. Abdullah Aktolgalı, 12. Mehmet Burçaklı, 13. Tankut Rıfkı, 14. Nevzat Nevzat, 15. Hüseyin Akcan, 16. Servet Dinççetin

(b) Gazimağusa İlçesi; 1. Fikri Ataoğlu, 2. Afet Özcafer, 3. Azmiye Yınal, 4. Banu Kuman, 5. Hamide Çelik, 6. Sultan Vural, 7. Kenan Akın, 8. Tuncay Seymen, 9. Şevket Şenbülbül, 10. Ertan Kaygan, 11. Ali Anıl Yüce, 12. Elif İlgün,13. Erol Karakış

(c) Girne İlçesi; 1. Hande Kayasal, 2. Koral Çağman, 3. Anıl Kaya, 4. Cem İbrahim Hocaoğlu, 5. Gülşen Çataloğlu Birinci, 6. Aslı Babayiğit Cansız, 7. Ender Çabuker, 8. Altan Karaçay, 9. Enver Hoca, 10. Murat Erdoğan

(d) Güzelyurt İlçesi; 1. Çelebi Ilık, 2. Meral Kızılkanat, 3. İsmet Esenyel, 4. Türker Yiğitcan

(e) İskele İlçesi; 1. Şirin Zaimağaoğlu, 2. Turgut Ceyda, 3. Halil Talaykurt, 4. Hüseyin Çebi, 5. İsmail Özkurt

(f) Lefke İlçesi; 1. Ersin Doğaç, 2. Rahme Öğütveren

II.Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP YG):

(a)Lefkoşa İlçesi; 1. Mehmet Çakıcı, 2. İzzet İzcan, 3. Tözün Tunalı, 4. Fahri Onbaşı, 5. Seda Okgül, 6. Mehmet Davulcu, 7. Seval Oyaltan, 8. Reşat Soylukal, 9. Kemal Aykutlu, 10. Fatma Alçıcıoğlu, 11. Bahire Korel, 12. Hediye Yiğiter, 13. Ayşe Can, 14. Yusuf Akama, 15. Ahmet Avano, 16. Uğur Barani

(b) Gazimağusa İlçesi; 1. Sonay Adem, 2. Mustafa Emiroğluları, 3. Tamer Karakaşlı, 4. Ahmet İşbeceren, 5. Ali Gulle, 6. Bakiye Lord, 7. Emir Gül, 8. Cafer Koçak, 9. Serpil Çağansel, 10. Bahadır Cevher, 11. İbrahim Korhan, 12. Hibeti Kadı Evginel, 13. Umut Kadı

(c) Girne İlçesi; 1. Salih Sonüstün, 2. Seral Çetindal, 3. Sevda Melek Bulut, 4. Ertuğrul Bildağ, 5. Elif Gümüşmaden 6. Ali Kutluer, 7. Meryem Karaaziz, 8. Yurdaer Garip, 9. Güller Karamalli, 10. Yasin Kurt

(d) Güzelyurt İlçesi; 1. Zühal Koreli, 2. Emin Taşker, 3. İpek Özsoy, 4. Ümral Volkan

(e) İskele İlçesi; 1. Mustafa Tarhan, 2. Ali Şammali, 3. Mehmet Taş, 4. Esma Kızıl, 5. Hüseyin Beyaz

(f) Lefke İlçesi: 1. Ali Üncü, 2. Hasan İzzet Dinçoğlu

III. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) :

(a)Lefkoşa İlçesi; 1. Tufan Erhürman , 2. Özdil Nami, 3. Sıla Usar İncirli, 4. Birikim Özgür, 5. Ahmet Hüdaoğlu, 6. Doğuş Derya, 7. Günay Kiprit, 8. Ali Karavezirler, 9. Muhittin Tolga Özsağlam, 10. Fatma Miralay, 11. Feriha Tel, 12. Kadri Fellahoğlu, 13. Mutlu Azgın, 14. Hasan Ulaş Altıok, 15. Ülkü Taşseven, 16. Şerife Korucan

(b) Gazimağusa İlçesi; 1. Erkut Şahali, 2. Hamit Caner, 3. Mustafa Naimoğulları, 4. Teberrüken Uluçay, 5. Asım Akansoy, 6. Aybike Yektaoğlu, 7. Şifa Çolakoğlu, 8. Ahmet Billuroğlu, 9. Cemal Mert, 10. Ceyhun Ümiter, 11. Mine Adalıer, 12. Derviş Karaca, 13. Bedia Balses Çeliker

(c) Girne İlçesi; 1. Fazilet Özdenefe, 2. Fikri Toros, 3. Salih Sarpten, 4. Mahmut Kanber, 5. Salih İzbul, 6. Mustafa Ergüven, 7. Arzu Cankoy, 8. Çelen Özkaynak, 9. Şehan Tomgüsehan, 10. Ziya Tüzel

(d) Güzelyurt İlçesi: 1. Armağan Candan, 2. Filiz Besim, 3. Mehmet Çağlar, 4. Hüseyin Erçal

(e) İskele İlçesi; 1. Biray Hamzaoğulları, 2. Mehmet Ceylanlı, 3. Fikret Civisilli, 4. Selda Şafak, 5. Sedat Kılıç

(f) Lefke İlçesi; 1. Salahi Şahiner, 2. Teoman Oktay

IV.Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) :

(a)Lefkoşa İlçesi; 1. Cemal Gürsel Özyiğit, 2. Asım İdris, 3. Suphi Hüdaoğlu, 4. Hıvsiye Özlem Gürkut, 5. Halil Hızal, 6. Boysan Boyra, 7. Çelen Çağansoy, 8. Evrim Hınçal, 9. Barış Erkmen, 10. Mine Atlı, 11. Mustafa Erk, 12. Tekin Birinci, 13. Adnan Eraslan, 14. Ediz Tunçel, 15. Bülent Kılıçoğlu, 16. Dağdoğan Sadrazam

(b) Gazimağusa İlçesi; 1. Hüseyin Angolemli, 2. Yeşim Dede, 3. Mürüde Çelikağ, 4. Ece Balcı, 5. Ercan Hoşkara, 6. Barış Başel, 7. Yasemin Çobanoğlu, 8. Ahmet Denizer, 9. Taçam Gökbörü, 10. İlknur Işıl Türkmen,11. Ümit Karagözlü, 12. Ümit Emin, 13. Seyit Ahmet Güler



(c) Girne İlçesi; 1. Zeki Çeler, 2. Ayşe Öztabay, 3. İlkşen Varoğlu Atik, 4. Zafer Hüray, 5. Meral Başkal, 6. Ziya Egemen Sencer, 7. Sibel Karaca, 8. Faize Sertel, 9. Hamide Dağkıranlar, 10. Elmas Tokay

(d) Güzelyurt İlçesi; 1. Kamil Gilanlıoğulları, 2. Neşe Ertok, 3. Adnan İşbilir, 4. Metin Ertop

(e) İskele İlçesi; 1. Cemaliye Soğancı , 2. Salim Özbolat, 3. Erkut Yılmabaşar, 4. Yaşar Gündeğer, 5. Hasan Bilgehan

(f) Lefke İlçesi; 1. Orhun Karagözlü, 2. Cem Kızılgök

V.Ulusal Birlik Partisi (UBP) :

(a)Lefkoşa İlçesi; 1. Hüseyin Özgürgün, 2. Faiz Sucuoğlu, 3. Ersin Tatar, 4. Savaş Atakan, 5. Hasan Taçoy, 6. Zorlu Töre, 7. Aydın Soyer, 8. Olgun Amcaoğlu, 9. Tahsin Ertuğruloğlu, 10. Ahmet Savaşan, 11. Türel Özer Öksüzoğlu, 12. Saffet Nadiri, 13. Fisun Özsun, 14. Emete Gözügüzelli, 15. Nurcan Yardımcı, 16. Ömra Can

(b) Gazimağusa İlçesi: 1. Sunat Atun, 2. Oğuzhan Hasipoğlu, 3. Resmiye Canaltay, 4. Dursun Oğuz, 5. Hakan Dinçyürek, 6. Ersan Saner, 7. Hasan Onalt, 8. Canan Zeki, 9. İ.Güneş Güneşoğlu, 10. Ahmet Kaşif, 11. Gürsel Uzun, 12. Durdane Abi Acı, 13. Eylem Dolmacı

(c) Girne İlçesi; 1. Kutlu Evren, 2. Ünal Üstel, 3. Bulut Akacan, 4. Ahmet Arslan, 5. Özdemir Berova, 6. İzlem Gürçağ Altuğra, 7. Zalihe Damdelen, 8. Selim Gökbörü, 9. Hüseyin Kayım, 10. Deniz Serbest

(d) Güzelyurt İlçesi; 1. Ali Pilli, 2. Kemal Dürüst, 3. Menteş Gündüz, 4. Hatice Özler Şahin,

(e) İskele İlçesi; 1. Nazım Çavuşoğlu, 2. Önder Sennaroğlu, 3. Ümit Özkıran, 4. Yasemi Öztürk, 5. Fatma Darben

(f) Lefke İlçesi; 1. Aytaç Çaluda, 2. Fırtına Karanfil,

VI.Halkın Partisi (HP):

(a) Lefkoşa İlçesi; 1. Kudret Özersay, 2. Tolga Atakan, 3. Gülşah Sanver Manavoğlu, 4. Fatma Kınış, 5. Teksen Köroğlu, 6. Cemre Günsel Esengin, 7. Serkan Mesutoğlu, 8. Evin Unutmaz, 9. Eylem Deliceırmak Erbilen, 10. Nurettin Çırakoğlu, 11. Orkun Bozkurt, 12. Tuğberk Emirzade, 13. Mehmet Özbilgehan, 14. Aral Moral, 15. Nihal Salman, 16. Sonuç Koyuncu

(b) Gazimağusa İlçesi; 1. Hasan Topal, 2. Ayşegül Baybars, 3. Ramazan Gündoğdu, 4. Süleyman Canatan, 5. İrem Uygun, 6. Kemal Bağzıbağlı, 7. Şevki Kıralp, 8. Özgür Vehit, 9. Özbir Akbaşak, 10. Hilmiye Sezer Kumbur, 11. Hasan Sapsızoğlu, 12. Ercan Elçin, 13. Fikret Deniz,

(c) Girne İlçesi: 1. Erek Çağatay, 2. Ahmet Özyalçın, 3. Baki Aygün, 4. Jale Refik Rogers, 5. Bihter Beyazyüz, 6. Sadık Ülker, 7. Cenk Dökmen, 8. Kemal Batman, 9. Yusuf Avcıoğlu, 10. İhsan Tuncalı

(d) Güzelyurt İlçesi; 1. Hasan Büyükoğlu, 2. Emsal Emirzadeoğluları, 3. Naim Pınar, 4. Ayşe Gökyiğit,

(e) İskele İlçesi; 1. Mesut Genç, 2. Hicran B.Fırat, 3. Halil Sakallı, 4. Ercan Beşerler, 5. Ahmet Güneş

(f) Lefke İlçesi; 1. İsmail Kaşot, 2. Lütfiye Fedai



VII.Yeniden Doğuş Partisi (YDP) :

(a)Lefkoşa İlçesi; 1. Bertan Zaroğlu, 2. Turan Büyükyılmaz, 3. Enver Öztürk, 4. H.İlker İpekdal, 5. Yusuf Çelik, 6. Sinem Tip, 7. Hale Alibaba Erden, 8. Mustafa Ulaş, 9. Hüseyin Azer Özkan, 10. Ali Yenen, 11. Emre Dalgıç, 12. Mete Topçu, 13. Musa Suiçmez, 14. Özen Güneralp, 15. Bayram Özel, 16. Feçriye Yönder

(b) Gazimağusa İlçesi; 1. Erhan Arıklı, 2. Mahmut Erden, 3. Fırat Yılmaz, 4. İlter Ömeroğlu, 5. Bülent Fevzioğlu, 6. Şeyda Luckinger, 7. Mahmut Hayta, 8. Mehmet Kelebek, 9. Rakkate Fatı, 10. Ayhan Demir, 11. Berna Çelik, 12. Bünyamin Öztürk, 13. Nurcan Çiftci

(c) Girne İlçesi; 1. Fuat Tek, 2. Arzu Pürtül, 3. Mehmet Ünal Bay, 4. Sunalp Derviş Sencer, 5. Okan Erdemsiz, 6. Güldem Akdağ, 7. Canan Canbolat, 8. Derin Okçelen, 9. Yıldız Altuntaş, 10. Gültekin Ben

(d) Güzelyurt İlçesi; 1. Abdullah Sebahattin Alıcı, 2. Gökhan Saraç, 3. Dilek İnik, 4. Ekrem Kara

(e) İskele İlçesi; 1. İsmet İlkhan, 2. Yakup İskender, 3. Ahmet Dinç, 4. Mustafa Demiryürek, 5. Ejder Aslanbaba

(f) Lefke İlçesi; 1.Nejla Gazi , 2.Emrullah Alşan

VIII.Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP):

(a)Lefkoşa İlçesi; 1. Ufuk Üçay , 2. Hüseyin Mert Coşkun, 3. Hüseyin Andaç, 4. Soykan Türken, 5. Adem Türker, 6. İsmail Başarır, 7. Mehmet Altunçay, 8. Derya Karmaner, 9. Mehmet Sonap,

(b) Gazimağusa İlçesi; 1. Alpaslan Diktaş, 2. Serhat Özanıl, 3. Seçkin Akalın, 4. Nuh Erk, 5. Umut Helvacıoğlu, 6. Ayşe Karakuzu

(c) Girne İlçesi; 1. Erkan Canlıer, 2. Muhammed Kayın, 3. Hakan Ekinci, 4. Mehmet Bay, 5. İnci Sokollu, 6. Nur Çınar, 7. Aydan Ortaç, 8. Haşim Demir

(d) Güzelyurt İlçesi; 1. Rasim Can, 2. Banu Diktaş

(e) İskele İlçesi; 1. Kezban Ülsol, 2. Aziz Tanseloğlu, 3. Fahri Büyük

(f) Lefke İlçesi; 1. Tuncay Özkaraşahin

IX. Bağımsızlar:

1. Ashraf Faiq (Lefkoşa), 2. Osman Zorba (Lefkoşa), 3. Çetin Sadeli (Lefkoşa), 4. Cüneyt Hüseyin Küçük (Lefkoşa), 5. Cuma Ülker (Gazimağusa), 6. Korhan Ekcan (Gazimağusa), 7. Gül Çataloğlu (Girne), 8. Ayhan Korel (Güzelyurt), 9. Ali Sanatkar (İskele)”