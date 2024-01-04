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Yunan basınında Panathinaikos'la ilk galibiyetini alan Fatih Terim'e övgüler: 'Paşa', 'Terim fırtınası'

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Panathinaikos'un teknik direktörlüğüne getirilen Fatih Terim, yeni takımıyla ilk maçına PAS Giannina karşısında çıktı. Panathinaikos seyircisiz oynanan maçı 2-0 kazanırken, Yunan basını Terim'e övgüler yağdırdı.
Yunan basınında Panathinaikos'la ilk galibiyetini alan Fatih Terim'e övgüler: 'Paşa', 'Terim fırtınası'

Terim’in Panathinaikos’u daha üst seviyelere getirecek potansiyele sahip olduğundan söz ederken Yunanca birkaç kelime kullanması, "Panathinaikos taraftarlarını yanına çekmeyi hedeflediği” şeklinde yorumlandı.

Spor gazetelerinden Live Sport, “Terim Fırtınası” manşetli haberinde, “Terim ilk maçında Panathinaikos’u ikinci sırada tutmayı başardı. Panathinaikos maçı çok daha farklı kazanabilirdi" dedi.

Haberde ayrıca Terim'in "Hep daha iyi olacağız” açıklamasına da yer verildi.

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Tam boy ön sayfasından “Paşa” manşetiyle Terim’e işaret eden Sport Day Gazetesi, “Terim liderliğindeki Panathinaikos daha ilk yarıda galibiyetini garantiledi. Panathinaikos zirveyi zorlamaya devam ediyor” yorumunu yaptı.

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Fos Gazetesi “Terimli Panathinaikos goller sonrası gaza bastı” ifadesini manşetine taşıdı ve “Panathinaikos, Terim’in direktörlüğünde hız yükselterek PAS Giannina'yı rahatlıkla 2-0 yendi” ifadesine yer verdi.

Siyasi gazetelerden Demokratia ön sayfasında “Terim ilk maçını galibiyetle bitirdi” dedi.

Ta Nea Gazetesi de Panathinaikos’un ilk maçını ön sayfasından “Terim ilk maçında galibiyet aldı” ifadesiyle duyurdu.

Yunanistan Süper Ligi'nde geçen yıl normal sezonu lider bitiren Panathinaikos, play-off'ta şampiyonluğu AEK'e kaptırmıştı.

Panathinaikos bu sezon ise 16 maçta topladığı 37 puanla lider PAOK'un 1 puan gerisinde 2. sırada.

Terim, Panathinaikos'un başında Ocak ayında 3 kez Olympiakos derbisine çıkacak.

İki takım bir kez ligde, iki kez de Yunanistan Kupası'nda karşı karşıya gelecek.

Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nde en son 2009-2010 sezonunda şampiyon olmuştu.

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