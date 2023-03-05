Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İstanbul'a yaptığı ziyaret kapsamında Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüştü.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Patrik Bartholomeos tarafından kabul edildiğini ve patrikhanenin ruhani ve hayırseverlik faaliyetleri üzerine görüştüklerini belirtti.

Dendias, Bartholomeos ile görüşmesinden önce Fener Rum Patrikhanesi’nde düzenlenen dini törene katılmıştı.

Törenin ardından Yunanistan’daki tren kazasında ve 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye’de ve Suriye’de hayatını kaybedenler için dua edilmişti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Rum Ortodoks Başpiskoposu Georgios da törene iştirak etmişti.